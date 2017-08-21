Российская ракета облетит Луну



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный 16 августа 2017 года

Источник: Сергей Мамонтов/РИА «Новости» Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный 16 августа 2017 годаИсточник: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Рогозин рассказал о финансировании новейших российских сверхтяжелых ракет

На разработку новейших сверхтяжелых ракет в 2018 году будет выделено несколько миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ходе своего визита на космодром Восточный. Ожидается, что запуск этой ракеты будет возможен уже к концу следующего десятилетия. А вместе с запуском планируются новые программы освоения космоса, в том числе колонизация Луны.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что на создание сверхтяжелой космической ракеты в следующем году планируется выделить несколько миллиардов рублей, передает РИА "Новости". "У нас есть предложения конструкторов по ее (сверхтяжелой ракеты) техническому облику. Хочу сказать, что мы предлагаем в рамках бюджетного процесса заложить несколько миллиардов рублей на работу по созданию сверхтяжелой ракеты в бюджет 2018 года", - сказал Рогозин.

Речь идет о новой российской сверхтяжелой ракете с модернизированными двигателями РД-171МВ. Ее запуск запланирован через 11 лет. "Запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса, оснащенной модернизированными двигателями РД-171МВ, планируется в 2028 году", - сообщалось на презентации НПО "Энергомаш", сделанной на МАКС-2017. По словам Рогозина, в мае президент России Владимир Путин поставил задачу ускорить работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса. Вице-премьер отметил, что разрабатываемая ракета даст возможность совершить облет вокруг Луны.

Отказ от модернизации ракеты-носителя "Энергия" советского образца и разработка новой сверхтяжелой ракеты обоснованы экономическими соображениями. По подсчетам Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", бывшей головной структурой по созданию советской сверхтяжелой ракеты, разработка нового носителя будет дешевле в полтора раза. "Переход к трехступенчатой схеме ракеты-носителя и рациональное использование кислородно-водородного топлива позволили почти в полтора раза снизить общие затраты на опытно-конструкторские работы (по новой сверхтяжелой ракете. - "Газета.Ru") по сравнению с копированием ракеты-носителя "Энергия", - говорилось в майском сообщении корпорации.

При этом двигатели РД-171МВ, с помощью которых будущая российская ракета отправится в космос, разработаны на основе кислородно-керосиновых двигателей РД-171М советской ракеты "Энергия".

По словам генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова, поставленная президентом задача по разработке сверхтяжелых ракет позволит России уже в скором времени приступить к выполнению задач по освоению космоса. "Задачи по освоению дальнего космоса были в последнее время из-за снижения финансирования несколько сдвинуты и ушли за 2030 год. Однако на последних совещаниях у президента перед нами поставили задачу создания ракет сверхтяжелого класса. Теперь мы ускоряем эти работы и надеемся, что эту задачу мы будем решать ближе к 2028 году. Соответственно, возможность лунных миссий у нас сдвинется. Я думаю, что возможность их реализации сдвинется ближе к 2030 году", - сообщил Комаров в июле.

Производство сверхтяжелых ракет с модернизированными двигателями делает освоение дальнего космоса более реальным. "Сейчас ставится задача более прагматичная - создать базу. По сути, начать колонизацию Луны. Не политика на первом месте, а наука, технологии. Цель - сформировать постоянно действующую инфраструктуру. Грузов, которые предстоит доставить на Луну, будет больше, они будут большей массы.

И это только первый шаг к следующим проектам в космосе. Мы понимаем, что Луна - это промежуточный проект, дальше - другие планеты",

- сказал в разговоре с "КП" Игорь Арбузов, генеральный директор НПО "Энергомаш", где производятся двигатели для космических кораблей.

16 августа вице-премьер России прибыл на космодром Восточный. В ходе визита вице-премьер проверил ход строительства жилья в новом городе Циолковский. После осмотра объектов Рогозин провел совещание, на котором дал оценку степени готовности к предстоящим пускам.

"Даты остаются прежними - 28 ноября и 22 декабря", - сказал Рогозин, анонсируя запуски с нового космодрома.

При этом строительство космодрома продолжается. В ближайшее время Министерство обороны России объявит генерального подрядчика, который будет ответственен за продолжение строительства. "Надеемся, что со следующего года начнутся работы по второй очереди строительства. Что касается генерального подрядчика, мы вчера проводили совещание с Минобороны, они сказали, что 16 сентября - это тот срок, когда он будет определен", - сказал Комаров. Он также подчеркнул, что стоимость строительства остается прежней - 38 млрд руб.

Алексей Грязев