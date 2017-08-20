"Калашников" представит доработанный по просьбе Рогозина карабин в 2018 году
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Руководитель концерна "Калашников" Алексей Криворучко демонстрирует оружие, выпускаемое на "Ижмаше". IDEX 2015
Источник: Сергей Птичкин/РГ
Вице-премьер РФ ранее предположил, что при увеличении калибра помпового карабина концерна он может стать "оружием последнего шанса охотника"
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) в следующем году представит карабин, доработанный по просьбе вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Криворучко.
"Тот карабин, из которого стрелял Дмитрий Олегович, готовился для спортсменов, выступающих на чемпионате мира [по практической стрельбе]. Вице-премьер РФ предложил сделать на базе этого карабина охотничий вариант. Мы сейчас этим занимаемся, и в следующем году его представим", - сказал Криворучко.
Ранее Рогозин предположил, что при увеличении калибра помпового карабина концерна "Калашников" до 7,62 на 51 он может стать "оружием последнего шанса охотника".
Вице-премьер рассказал, что сам является охотником и бывал в разных ситуациях, в том числе в таких, когда, например, медведь идет на человека, а выстрелы его не останавливают. "В него стреляешь, а он идет. Чем его остановить? Вот такое оружие помповое, которое крайне надежное, простое, оно может стать очень популярным у охотников, а не только у спортсменов", - сказал Рогозин.
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20.08.2017
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