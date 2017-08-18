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Первый вертолет AH-1Z для Пакистана

21.08.2017 bmpd.livejournal.com 207 0
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На пакистанских веб-ресурсах появились фотографии первого боевого вертолета Bell AH-1Z Viper, построенного для армейской авиации Пакистана. Вертолет с пакистанским бортовым номером "786-061" является первым в партии из трех AH-1Z, которая, как сообщается, должна быть передана Пакистану в конце 2017 года. Всего Пакистан должен получить 12 вертолетов AH-1Z новой постройки, остальные девять вертолетов должны быть поставлены к концу сентября 2018 года.

Первый боевой вертолет Bell AH-1Z Viper, построенный для армейской авиации Пакистана (пакистанский бортовой номер "786-061") (с) twitter.com

Пакистан станет первым иностранным получателем вертолетов Bell AH-1Z Viper, являющихся последним развитием семейства первых в мире специализированных боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra. Производство вертолета AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) осуществляется компанией Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron) c 2006 года исключительно для Корпуса морской пехоты США, который намерен приобрести 226 вертолетов этого типа (37 переделанных из AH-1W и 189 новой постройки) к 2021 году.

В апреле 2015 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Пакистану по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 15 вертолетов Bell AH-1Z Viper с вооружением (включая 1000 управляемых ракет AGM-114R Hellfire II) и оборудованием, общей стоимостью 952 млн долл.

Однако фактически в итоге межправительственные соглашения по линии FMS были заключены на поставку Пакистану только 12 вертолетов AH-1Z и на меньшую стоимость - соглашение на поставку первых трех вертолетов было заключено в августе 2015 года, а соглашение на поставку еще девяти - в апреле 2016 года.

Насколько можно судить, поставка вертолетов AH-1Z Пакистану будет осуществлена в счет американской военной помощи, и до сих пор неясно, самостоятельно ли Пакистан выбрал тип AH-1Z, или данная машина была навязана пакистанской стороне как условие финансирования поставки.

Bell Helicopter уже длительное время пытается продвинуть AH-1Z на международный рынок, однако до пакистанского контракта это не увенчивалось успехом (в 2000 году проект AН-1Z одержал победу в первом этапе длительно тянувшегося турецкого вертолетного тендера по программе АТАК, но до заключения соглашения на приобретение Турцией AH-1Z так и не дошло ввиду разногласий сторон по вопросам стоимости и передачи технологий).

Армейская авиация Пакистана является длительным эксплуатантом вертолетов серии Bell AH-1 Cobra, получив от США 20 машин AH-1S в 1984-1986 годах и 32 вертолета AH-1F из наличия в 2003-2010 годах, а также купив восемь AH-1F из наличия ВВС Иордании в 2013 году.

Армейская авиация Пакистана также получила в 2015 году три новых китайских боевых вертолета WZ-10 (став их первым иностранным эксплуатантом), а в августе 2015 года заказала четыре российских боевых вертолета Ми-35М (поставка намечена на 2017 год).

Первый боевой вертолет Bell AH-1Z Viper, построенный для армейской авиации Пакистана (пакистанский бортовой номер "786-061") (с) twitter.com
18.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Китай
Пакистан
Россия
США
Турция
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
Z-10
Ми-35
Ми-35М
Компании
Bell Helicopter
Textron

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