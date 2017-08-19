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Состояние мирового парка гражданской авиации

21.08.2017 bmpd.livejournal.com 266 0
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Как пишет Bruno Trevidic в статье "Les Boeing restent plus nombreux que les Airbus dans la flotte mondiale" во французском издании "Les Echos", мировой парк гражданских самолетов (реактивных и винтовых) по состоянию на 10 июля 2017 года насчитывал 28235 машин. Эту оценку приводит ресурс Flightglobal.com. Это на 65% больше уровня 2008 года. Согласно оценкам ресурса, парк гражданских самолетов практически удвоится в ближайшие 20 лет и достигнет численности в 51200 самолетов в 2036 году. Из этого вытекает оценка роста пассажирских перевозок, объем которых должен удвоиться в ближайшие десять лет.

Как показывает исследование Flightglobal, структура парка гражданской авиации меняется. В 2017 году впервые численность самолетов семейства Airbus A320 (6.965 A318, A319, A320, A321, ceo и Neo) превысила семейство Boeing 737 (6864 единиц). И хотя самолет Boeing 737-800 является самым распространенным (4408 единицы в эксплуатации по сравнению с 4017 "классических" А320), из пяти наиболее популярных в аэропортах самолетов три относятся к семейству А320.

Первый переданный в коммерческую эксплуатацию пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 (регистрация А6-MAX) для авиакомпании Fly Dubai, 31.07.2017 (с) Boeing

Однако самолетов производства Boeing в мировом парке на 20% больше, чем Airbus. Самолетов американского производства насчитывает 11000 по сравнению с 8600, выпущенных европейским производителем. Благодаря самолетам семейства 777 Boeing продолжает доминировать на линиях большой протяженности, так как в эксплуатации находится 3853 дальнемагистральных самолетов Boeing по сравнению с 1694 Airbus. Однако ситуация меняется. Несмотря на быстрый рост числа самолетов Boeing 787, число которых за год выросло с 422 до 554, Airbus A330 также продолжает развиваться и стал вторым по численности дальнемагистральным самолетом с 1214 экземплярами, находящимися в эксплуатации.

Boeing 777 продолжает оставаться королем маршрутов большой протяженности, этим летом в эксплуатации находилось 1387 экземпляров этого самолета, по сравнению с 1319 единицами в 2016 году. Но его численность растет меньшими темпами в сравнении с ростом пассажиропотока в связи с появлением на этом рынке самолета Airbus A350. Новый европейский дальнемагистральный самолет еще мало заметен в аэропортах, так как на середину июля в эксплуатации находилось 92 самолета А350-900. Однако в связи с существенным ростом выпуска, предусмотренным Airbus к 2019 году, это число должно почти удвоиться к тому же 2019 году.

Нельзя обойти вниманием и самолет сверхбольшой вместимости А380. Спустя десять лет после его первого полета, численность этих самолетов в два раза меньше, чем Boeing 747, которых имеется 489 (из них 383 в пассажирском варианте) экземпляров спустя 48 лет после первого полета по сравнению с 212 самолетов А380. Самое худшее соотношение имеет место в случае с А340. Спустя шесть лет после прекращения его производства, в эксплуатации их осталось всего 175 единиц. Это даже меньше, чем остается самых первых самолетов Airbus из семейства А300, из которых 211 все еще эксплуатируются (спустя 45 лет после первого полета).
19.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
США
Франция
Продукция
Boeing 747
Boeing-737
Boeing-787
C-212 Aviocar
А320
А350
А380
Компании
Airbus
Boeing

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