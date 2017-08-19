Состояние мирового парка гражданской авиации

Как пишет Bruno Trevidic в статье "Les Boeing restent plus nombreux que les Airbus dans la flotte mondiale" во французском издании "Les Echos", мировой парк гражданских самолетов (реактивных и винтовых) по состоянию на 10 июля 2017 года насчитывал 28235 машин. Эту оценку приводит ресурс Flightglobal.com. Это на 65% больше уровня 2008 года. Согласно оценкам ресурса, парк гражданских самолетов практически удвоится в ближайшие 20 лет и достигнет численности в 51200 самолетов в 2036 году. Из этого вытекает оценка роста пассажирских перевозок, объем которых должен удвоиться в ближайшие десять лет.

Как показывает исследование Flightglobal, структура парка гражданской авиации меняется. В 2017 году впервые численность самолетов семейства Airbus A320 (6.965 A318, A319, A320, A321, ceo и Neo) превысила семейство Boeing 737 (6864 единиц). И хотя самолет Boeing 737-800 является самым распространенным (4408 единицы в эксплуатации по сравнению с 4017 "классических" А320), из пяти наиболее популярных в аэропортах самолетов три относятся к семейству А320.

Первый переданный в коммерческую эксплуатацию пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 (регистрация А6-MAX) для авиакомпании Fly Dubai, 31.07.2017 (с) Boeing

Однако самолетов производства Boeing в мировом парке на 20% больше, чем Airbus. Самолетов американского производства насчитывает 11000 по сравнению с 8600, выпущенных европейским производителем. Благодаря самолетам семейства 777 Boeing продолжает доминировать на линиях большой протяженности, так как в эксплуатации находится 3853 дальнемагистральных самолетов Boeing по сравнению с 1694 Airbus. Однако ситуация меняется. Несмотря на быстрый рост числа самолетов Boeing 787, число которых за год выросло с 422 до 554, Airbus A330 также продолжает развиваться и стал вторым по численности дальнемагистральным самолетом с 1214 экземплярами, находящимися в эксплуатации.

Boeing 777 продолжает оставаться королем маршрутов большой протяженности, этим летом в эксплуатации находилось 1387 экземпляров этого самолета, по сравнению с 1319 единицами в 2016 году. Но его численность растет меньшими темпами в сравнении с ростом пассажиропотока в связи с появлением на этом рынке самолета Airbus A350. Новый европейский дальнемагистральный самолет еще мало заметен в аэропортах, так как на середину июля в эксплуатации находилось 92 самолета А350-900. Однако в связи с существенным ростом выпуска, предусмотренным Airbus к 2019 году, это число должно почти удвоиться к тому же 2019 году.

Нельзя обойти вниманием и самолет сверхбольшой вместимости А380. Спустя десять лет после его первого полета, численность этих самолетов в два раза меньше, чем Boeing 747, которых имеется 489 (из них 383 в пассажирском варианте) экземпляров спустя 48 лет после первого полета по сравнению с 212 самолетов А380. Самое худшее соотношение имеет место в случае с А340. Спустя шесть лет после прекращения его производства, в эксплуатации их осталось всего 175 единиц. Это даже меньше, чем остается самых первых самолетов Airbus из семейства А300, из которых 211 все еще эксплуатируются (спустя 45 лет после первого полета).