Вбомбили в песок. Как ВКС России помогли заварить "котел" для террористов



Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация Исламское Государство) в Сирии

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация Исламское Государство) в СирииИсточник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости, Андрей Коц. Сирийская арабская армия завершает окружение крупной группировки боевиков ИГ* в городе Акербат на востоке провинции Хама. В "котел", по предварительным данным, угодили несколько тысяч террористов. И выбраться из него им вряд ли удастся: авиация ВКС России наносит удар за ударом по всем выявленным целям. Пользуясь мощной поддержкой с воздуха, сирийская пехота отрезает бандформированиям последние пути к отступлению. Освобождение Акербата позволит выровнять фронт в провинции и создать плацдарм для дальнейшего наступления на восток, в сторону нефтяных полей, пока еще подконтрольных ИГ*, и Дейр-эз-Зора.

Старая "заноза"

Акербат - небольшой город с населением менее 10 тысяч человек, расположенный у западного подножья горы Джабаль Балас. Населенный пункт занимает выгодное стратегическое положение у трассы, соединяющей Пальмиру на юго-востоке и Саламию на западе. Именно сюда ушла часть боевиков из блокированной Ракки, и именно отсюда они производят вылазки в города провинций Хама и Хомс. Кроме того, от Акербата буквально рукой подать до газовых полей в районе Пальмиры. Боевики давно пытаются взять их под контроль и постоянно атакуют сирийские войска, обороняющие месторождения, скрытно пересекая горную цепь Джабаль Абу Руджмейн, являющуюся естественным "щитом" города с юга. Потенциально этот район мог использоваться в качестве плацдарма для прорыва к самой Пальмире - террористам достаточно было лишь собрать под Акербатом сильную ударную группировку.

Этот населенный пункт уже давно впивается "занозой" в подконтрольные САА территории. Небольшой город остается, по сути, последним серьезным оплотом боевиков в провинции Хама. До недавнего времени он был окружен с трех сторон и находился в "прицеле" сирийских армейских группировок, наступающих со стороны Хувейсиса и Аш-Шаира на юго-востоке, Тияса на юге, Саламии на западе и Итрии на севере. У боевиков оставался единственный путь к отступлению - по проселочным дорогам на восток, в пустыню с последующей попыткой прорыва к Дейр-эз-Зору. Теперь же сирийская армия замкнула окружение и с этой стороны.

Освободив Акербат, САА получит возможность создать фронт по линии Итрия - Аш-Шаир для наступления на подконтрольные ИГ* нефтяные и газовые поля на востоке провинции Хама и на северо-востоке провинции Хомс. Их захват правительственными войсками создаст террористам серьезные финансовые трудности - положит конец нелегальной торговле черным золотом, давно ставшей одним из основных источников дохода ИГ*. Кроме того, САА получит плацдарм для наступления на Дейр-эз-Зор с запада.

Поддержка с воздуха

Естественно, последних успехов правительственным войскам не удалось бы достичь без помощи российской авиации. Боевики активно использовали горный рельеф местности для укрытия от артиллерийских обстрелов, организации засад и скрытной переброски сил. Разведке и летчикам ВКС удалось успешно выявить и уничтожить все эти "лазейки" с воздуха.

- В целях пресечения бегства боевиков ИГ* из окружения в Дейр-Эз-Зор авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов, - сообщили в Минобороны России в пятницу.

На видеокадрах, опубликованных военным ведомством, видны результаты применения высокоточного оружия под Акербатом - управляемых ракет и корректируемых авиабомб. Российская авиация эффективно уничтожала боевую технику террористов как на открытой местности, так и в ущельях. Очевидно, не обошлось и без работы бойцов российских Сил специальных операций, ведущих разведку и выдающих бомбардировщикам целеуказание.

Всего, как сообщает Минобороны, российские ВКС уничтожили в Сирии более 730 объектов, принадлежащих террористам - подземные бункеры, склады вооружений, места скопления бронированной боевой техники, кустарные оружейные мастерские и прочее. Всего за это время было совершено 290 боевых вылетов. Отмечается, что еще более 120 вылетов с разведывательными целями совершили российские беспилотники. Ими было обнаружено более 160 террористических объектов.

Главная цель

Напомним, в середине августа правительственным войскам удалось занять Ас-Сухну - главный оплот боевиков в провинции Хомс. Этот город занимает стратегически важное положение на возвышенности у трассы М-20 - транспортной артерии, связывающей Пальмиру и Дейр-эз-Зор. По сути, это единственная полноценная автострада в данной части страны. Контроль над ней позволяет быстро перебрасывать войска, технику, боеприпасы и продовольствие на восток Сирии к Дейр-эз-Зору. Многие аналитики называют его последним оплотом "Исламского государства".

От Ас-Сухны до Дейр-эз-Зора по трассе - около 130 километров. Вряд ли продвижение САА в направлении одного из последних оплотов террористов станет легкой прогулкой. Однако боевикам будет гораздо сложнее скрытно перебрасывать свои силы по пустыне на большие расстояния - без укрытий в населенных пунктах они станут еще более уязвимыми для атак с воздуха. Очевидно, ВКС России и сирийская авиация не преминут воспользоваться этим преимуществом. Кроме того, части САА уже продвигаются к Дейр-эз-Зору с севера, вдоль берега Евфрата. Покончив с боевиками в Акербате, Дамаск сможет высвободить достаточно сил для наступления на город непосредственно с запада. Таким образом, в скором времени правительственные войска возьмут Дейр-эз-Зор в клещи, атаковав его с трех направлений.

Его освобождение станет для Башара Асада не просто крупнейшим военным успехом, но и большой имиджевой победой. Небольшой гарнизон САА, полиции и местных ополченцев уже три года стойко удерживает западную часть города и военный аэродром в двух километрах от него, сражаясь в полном окружении. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, защитники Дейр-эз-Зора продолжают обороняться и время от времени предпринимают контратаки.

Последний крупный штурм защитники города отбили в начале августа, когда террористы пытались атаковать Дейр-эз-Зор со стороны района Макабир. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на собственные источники, сирийским военным удалось ликвидировать всех боевиков, участвовавших в налете на позиции армии. Обороняющихся поддержала авиация, уничтожившая опорные пункты и технику ИГ* в районах Таллет-Барук, Маабар аль-Канамат и Телля-Аллуш.

*Запрещенная в России террористическая организация.