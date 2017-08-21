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Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах

21.08.2017 РИА Новости 238 1
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Военный факультет. Архивное фото
Военный факультет. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Венявский

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Военные кафедры планируется открыть в университетах Удан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского и Тамбова, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.

По его словам, в этом вопросе военное ведомство исходит "из потребности Вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений".

"В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, а также в Тульском государственном университете", - сообщил министр.

На повестке стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных вузах, отметил министр. В первую очередь, по его словам, это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина.

"Хотел бы обратить внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири - в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири, способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов", - заметил Шойгу.
18.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЭИ
Персоны
Шойгу Сергей

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
440
№1
21.08.2017 20:16
Ну а зачем тогда Сердюков громил военные ВуЗы. Под чей заказ работал.
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