Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах



Военный факультет. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Венявский Военный факультет. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Венявский

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Военные кафедры планируется открыть в университетах Удан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского и Тамбова, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.

По его словам, в этом вопросе военное ведомство исходит "из потребности Вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений".

"В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, а также в Тульском государственном университете", - сообщил министр.

На повестке стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных вузах, отметил министр. В первую очередь, по его словам, это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина.

"Хотел бы обратить внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири - в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири, способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов", - заметил Шойгу.