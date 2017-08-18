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Шойгу рассказал об укреплении позиций Центрального военного округа

21.08.2017 РИА Новости 317 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более тысячи единиц военной техники поступит на вооружение Центрального военного округа по итогам этого года, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии.

"В целях совершенствования боевого состава в войска округа в 2017 году будет поставлено более тысячи единиц вооружения и военной техники. Для развития военной инфраструктуры в текущем году планируется ввести в эксплуатацию более четырёхсот зданий и сооружений", - перечислил министр.

По его словам, в дальнейшем ЦВО продолжит совершенствовать структуру соединений, строительство новых военных городков и переоснащение войск.

"Завершено строительство объектов зоны хранения техники в ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области. Возведён комплекс отапливаемых тентомобильных укрытий для комплексов "Искандер-М" с внутренними подъездными дорогами, ограждением, системой охраны и сигнализации", - сказал министр.

По его словам, военнослужащие округа в этом году помогали местным властям в тушении лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области и в предотвращении ледяных заторов на реках Алтайского края и Челябинской области. Кроме того, военных привлекали к ликвидации последствий схода селевой лавины на пути реки Пяндж в Таджикистане.
18.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Шойгу Сергей

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