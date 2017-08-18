Шойгу: РФ укрепляет позиции в Центральной Азии, где сохраняется нестабильная обстановка
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Универсальные пусковые установки 9П78-1 подвижного оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М» 92-й отдельной ракетной бригады Центрального военного округа
Источник: Министерство обороны России
Министр отметил, что в июле впервые совместно с военными Таджикистана проведены тренировки по стрельбе с применением РСЗО
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, где обстановка остается нестабильной из-за вооруженного конфликта в Афганистане, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
Он отметил, что центрально-азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, является одним из важнейших.
"Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибан" и ИГИЛ (ИГ, прежнее название "Исламского государства", обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - заявил Шойгу.
"Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооруженными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военными проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением реактивных систем залпового огня "Ураган" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
"Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке", - сказал Шойгу.
Он добавил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями Вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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18.08.2017
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