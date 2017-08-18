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"Вертолеты России" в сентябре поставят Ка-32А11ВС в Китай

21.08.2017 ЦАМТО 174 0
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Ка-32А11ВС
Вертолет Ка-32А11ВС
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 18 августа. Группа специалистов китайской компании Jiangsu Baoli прибыла на Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга "Вертолеты России" для приемки двух вертолетов Ка-32А11BC, которые, согласно условиям контракта, должны быть переданы заказчику до конца 2017 года.

Первый вертолет будет отправлен заказчику в начале сентября.

В соответствии с ранее заключенными контрактами, КумАПП в 2017 году изготовит 6 вертолетов Ка-32A11BC в интересах таких китайских компаний как Jiangsu Huayu General Aviation Company, Qingdao Public Security Bureau, Minhao и Jiangsu Baoli. На сегодняшний день один вертолет уже поставлен в Китай, а оставшиеся находятся на предприятии в разной степени готовности.

Кроме того, к настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен в Таиланд и Турцию.

"Ка-32 по праву считается одним из наших "бестселлеров". Благодаря своим уникальным летно-техническим характеристикам и широким возможностям применения он заслужил доверие операторов по всему миру. Мы считаем, что количество эксплуатантов этой модели в ближайшее время расширится", – отметил первый заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Сергей Фомин.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей и борьбы с огнем в высотных зданиях. Состав противопожарного оборудования Ка-32А11ВС насчитывает более 40 различных опций. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах, цитирует "АвиаПорт.Ru" пресс-релиз АО "Вертолеты России".
18.08.2017
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Страны
Индонезия
Испания
Канада
Китай
Португалия
Россия
Таиланд
Турция
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