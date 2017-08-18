"Вертолеты России" в сентябре поставят Ка-32А11ВС в Китай
|
|
Вертолет Ка-32А11ВС
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 18 августа. Группа специалистов китайской компании Jiangsu Baoli прибыла на Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга "Вертолеты России" для приемки двух вертолетов Ка-32А11BC, которые, согласно условиям контракта, должны быть переданы заказчику до конца 2017 года.
Первый вертолет будет отправлен заказчику в начале сентября.
В соответствии с ранее заключенными контрактами, КумАПП в 2017 году изготовит 6 вертолетов Ка-32A11BC в интересах таких китайских компаний как Jiangsu Huayu General Aviation Company, Qingdao Public Security Bureau, Minhao и Jiangsu Baoli. На сегодняшний день один вертолет уже поставлен в Китай, а оставшиеся находятся на предприятии в разной степени готовности.
Кроме того, к настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен в Таиланд и Турцию.
"Ка-32 по праву считается одним из наших "бестселлеров". Благодаря своим уникальным летно-техническим характеристикам и широким возможностям применения он заслужил доверие операторов по всему миру. Мы считаем, что количество эксплуатантов этой модели в ближайшее время расширится", – отметил первый заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Сергей Фомин.
Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.
Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей и борьбы с огнем в высотных зданиях. Состав противопожарного оборудования Ка-32А11ВС насчитывает более 40 различных опций. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах, цитирует "АвиаПорт.Ru" пресс-релиз АО "Вертолеты России".
|
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.08.2017 Делегация из Южной Кореи обсудила с руководством КумАПП вопросы модернизации вертолетов Ка-32
21.08.2017 Россия планирует поставить Южной Корее 21 вертолет Ка-32
18.08.2017 «Вертолеты России» в сентябре поставят Ка-32А11BC в Китай
31.05.2017 "Вертолеты России" поставили в Китай вертолет Ка-32А11ВС
25.01.2017 Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
11.01.2017 "Вертолеты России" передали китайской компании первую партию Ка-32A11BC
11.01.2017 «Вертолеты России» передали китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd вертолеты Ка-32А11ВС
29.12.2016 Руководитель холдинга «Вертолеты России» встретился с главой Республики Башкортостан