Система межведомственного контроля за финансированием гособоронзаказа доказала свою эффективность
|
|
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦАМТО, 18 августа. Два года назад, 1 июля 2015 года, вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и в другие законодательные акты Российской Федерации, которые установили новую систему взаимоотношений между участниками гособоронзаказа.
Созданная система межведомственного финансового контроля позволила получить доступ к полной, своевременной и достоверной информации о том, как используется каждый бюджетный рубль, выделенный на гособоронзаказ.
Данные о движении денежных средств поступают в реальном времени, что позволяет оценивать качество сложившейся кооперации и планировать взвешенную авансовую политику.
Кроме того, система создала условия, препятствующие применению схем по "обналичиванию" денежных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.08.2017 ОДК продемонстрирует на «Армии-2017» достижения российского военного двигателестроения
21.08.2017 Алексей Криворучко: Минобороны РФ приступило к тестированию электромотоциклов
16.08.2017 Интервью президента объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова
16.08.2017 Связисты Балтфлота испытают на учениях современные средства связи
16.08.2017 Диверсификация без магии
15.08.2017 Гендиректор КТРВ Борис Обносов: "Сокращение гособоронзаказа затронет всех, но высокоточное оружие останется в приоритете"
14.08.2017 Будет ли у России плазменная бомба
14.08.2017 Победителями специальной номинации "Международных игр" стали пять женщин-военнослужащих