Система межведомственного контроля за финансированием гособоронзаказа доказала свою эффективность



Минобороны РФ

Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС Минобороны РФИсточник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 18 августа. Два года назад, 1 июля 2015 года, вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и в другие законодательные акты Российской Федерации, которые установили новую систему взаимоотношений между участниками гособоронзаказа.

Созданная система межведомственного финансового контроля позволила получить доступ к полной, своевременной и достоверной информации о том, как используется каждый бюджетный рубль, выделенный на гособоронзаказ.

Данные о движении денежных средств поступают в реальном времени, что позволяет оценивать качество сложившейся кооперации и планировать взвешенную авансовую политику.

Кроме того, система создала условия, препятствующие применению схем по "обналичиванию" денежных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.