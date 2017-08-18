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Система межведомственного контроля за финансированием гособоронзаказа доказала свою эффективность

21.08.2017 ЦАМТО 557 0
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Минобороны РФ
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 18 августа. Два года назад, 1 июля 2015 года, вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и в другие законодательные акты Российской Федерации, которые установили новую систему взаимоотношений между участниками гособоронзаказа.

Созданная система межведомственного финансового контроля позволила получить доступ к полной, своевременной и достоверной информации о том, как используется каждый бюджетный рубль, выделенный на гособоронзаказ.

Данные о движении денежных средств поступают в реальном времени, что позволяет оценивать качество сложившейся кооперации и планировать взвешенную авансовую политику.

Кроме того, система создала условия, препятствующие применению схем по "обналичиванию" денежных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
18.08.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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