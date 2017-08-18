На Таймыре начались учения десантных кораблей Северного флота
|
|
Большой противолодочный корабль Североморск
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" прибыл в столицу Таймыра - Дудинку для участия в межвидовых тактических учениях, сообщают власти региона.
"Большие десантные корабли Северного флота прибыли в столицу Таймыра… В составе отряда кораблей, прибывших на Таймыр - БПК "Североморск", десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", - говорится в сообщении, где отмечается также о прибытии судов обеспечения - танкера "Сергей Осипов", спасательного буксира "Памир" и килекторного судна.
После построения на пирсе дудинского морского порта под звуки бубна, с хлебом и солью экипаж "Североморска" встречали артисты ансамбля "Хейро", сотрудники таймырского дома народного творчества в национальных костюмах. Представители пяти этносов, проживающих на Таймыре, поприветствовали гостей каждый на своем языке.
Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного Флота Олег Голубев поблагодарил северян за теплый прием и отметил, что "дорога к вам была нелегка, но мы выполнили эту задачу".
|
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.08.2017 Отряд кораблей Северного флота прибыл на учения в Красноярский край
10.04.2017 Большой противолодочный корабль "Североморск" зашел в порт Экваториальной Гвинеи
22.03.2017 Отряд кораблей СФ во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» прибыл в ЮАР
06.09.2016 Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" провел стрельбы в Арктике
05.09.2016 Отряд кораблей Севфлота зашел в Карское море в ходе арктического похода
05.09.2016 Корабли Северного флота провели антитеррористические учения у платформы "Приразломная"
01.09.2016 Впервые в арктическом походе примет участие новейший морской транспорт вооружения «Академик Ковалев»
24.08.2016 Корабли Северного Флота провели маневры перед походом "Адмирала Кузнецова"