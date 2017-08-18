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На Таймыре начались учения десантных кораблей Северного флота

21.08.2017 РИА Новости 214 0
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Североморск
Большой противолодочный корабль Североморск
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" прибыл в столицу Таймыра - Дудинку для участия в межвидовых тактических учениях, сообщают власти региона.

"Большие десантные корабли Северного флота прибыли в столицу Таймыра… В составе отряда кораблей, прибывших на Таймыр - БПК "Североморск", десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", - говорится в сообщении, где отмечается также о прибытии судов обеспечения - танкера "Сергей Осипов", спасательного буксира "Памир" и килекторного судна.

После построения на пирсе дудинского морского порта под звуки бубна, с хлебом и солью экипаж "Североморска" встречали артисты ансамбля "Хейро", сотрудники таймырского дома народного творчества в национальных костюмах. Представители пяти этносов, проживающих на Таймыре, поприветствовали гостей каждый на своем языке.

Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного Флота Олег Голубев поблагодарил северян за теплый прием и отметил, что "дорога к вам была нелегка, но мы выполнили эту задачу".
18.08.2017
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