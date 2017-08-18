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Отряд кораблей Северного флота прибыл на учения в Красноярский край

21.08.2017 ТАСС 253 0
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БПК «Вице-адмирал Кулаков»
БПК «Вице-адмирал Кулаков»
Источник: sdelanounas.ru

На Таймыр прибыли корабль "Североморск", десантные судна "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец"

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота прибыл в морской порт Дудинка на севере Красноярского края для прохождения военных учений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского района.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" прибыли в Дудинку для участия в межвидовых тактических учениях", - говорится в сообщении.

В составе отряда кораблей, прибывших на Таймыр, - большой противолодочный корабль "Североморск", десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", а также суда обеспечения - танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно.

Ранее сообщалось, что в учениях будут задействованы подразделения сухопутных войск и ВДВ, морская пехота и авиация Северного флота.

Впервые межвидовые учения провели на Таймыре в августе 2015 года. Тогда в них приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, 14 летательных аппаратов, 34 единицы боевой и специальной техники, в том числе двухзвенные гусеничные тягачи, многоцелевые легкие бронированные тягачи, боевые машины десанта, квадроциклы и беспилотники.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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