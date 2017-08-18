ВКС РФ уничтожили за неделю в Сирии более 730 объектов международных террористов



Источник: © Ольга Балашова/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС Источник: © Ольга Балашова/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

Российские самолеты совершили более 290 боевых вылетов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за неделю в Сирии более 730 объектов международных террористических группировок, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что самолеты ВКС России совершили в Сирии более 290 боевых вылетов. Беспилотные летательные аппараты совершили более 120 разведывательных вылетов и обнаружили более 160 объектов боевиков.