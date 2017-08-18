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Минобороны показало пуск "Калибра" с АПЛ "Северодвинск" в Баренцевом море

21.08.2017 РИА Новости 350 0
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Пуск крылатых ракет "Калибр"
Пуск крылатых ракет "Калибр" с российской подлодки "Ростов-на-Дону" по объектам террористической организации ИГ
Источник: МО РФ / ТАСС

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.

Пуск был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишени составило около 600 километров.

Ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" составляет около 2500 километров.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Северодвинск АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
877 Палтус
885 Ясень
Калибр КР

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