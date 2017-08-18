Минобороны показало пуск "Калибра" с АПЛ "Северодвинск" в Баренцевом море



Пуск крылатых ракет "Калибр" с российской подлодки "Ростов-на-Дону" по объектам террористической организации ИГ

Источник: МО РФ / ТАСС Пуск крылатых ракет "Калибр" с российской подлодки "Ростов-на-Дону" по объектам террористической организации ИГИсточник: МО РФ / ТАСС

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.

Пуск был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишени составило около 600 километров.

Ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" составляет около 2500 километров.