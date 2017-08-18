Подлодка "Северодвинск" провела в Баренцевом море стрельбу ракетой "Калибр"
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Головная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск"
Источник: ТАСС/Владимир Ларионов
СЕВЕРОМОРСК, 18 авг - РИА Новости. Атомная подводная лодка "Северодвинск" успешно провела в Баренцевом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по архангельскому полигону, сообщает пресс-служба Северного флота.
"Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении.
Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 600 километров. По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.
В сообщении подчеркивается, что при подготовке к ракетной стрельбе и выполнении боевого упражнения экипаж подлодки "Северодвинск" проявил "высокий профессионализм и военно-морскую выучку".
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18.08.2017
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