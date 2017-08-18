Подлодка "Северодвинск" провела в Баренцевом море стрельбу ракетой "Калибр"



Головная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск"

Источник: ТАСС/Владимир Ларионов Головная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск"Источник: ТАСС/Владимир Ларионов

СЕВЕРОМОРСК, 18 авг - РИА Новости. Атомная подводная лодка "Северодвинск" успешно провела в Баренцевом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по архангельскому полигону, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 600 километров. По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

В сообщении подчеркивается, что при подготовке к ракетной стрельбе и выполнении боевого упражнения экипаж подлодки "Северодвинск" проявил "высокий профессионализм и военно-морскую выучку".