РОСКОСМОС. космодром Восточный
|
|
Источник: макс-2017
Госкорпорация «РОСКОСМОС» приступила к подготовке строительства второй очереди космодрома ВОСТОЧНЫЙ. На космодром уже прибыли 48 вагонов технологического оборудования для возведения стартового стола ракеты-носителя «Ангара».
Также РОСКОСМОС определил даты запусков с ВОСТОЧНОГО до конца 2017 года. В ходе визита Коллегии ВПК на космодром, заместитель председателя Правительства России Дмитрий РОГОЗИН сообщил, что запуски планируются 28 ноября и 22 декабря 2017 года.
Члены Коллегии ВПК под руководством Дмитрия РОГОЗИНА и представители РОСКОСМОСА и предприятий ракетно-космической отрасли России во главе с Генеральным директором Госкорпорации Игорем КОМАРОВЫМ проконтролировали строительство жилых домов и детского сада в городе Циолковский. Детский сад откроется уже в октябре текущего года.
Также в ходе работы была дана положительная оценка завершению строительных работ на стартовом и техническом комплексах космодрома. После осмотра города Циолковский и объектов космодрома ВОСТОЧНЫЙ Заместитель председателя Правительства Дмитрий РОГОЗИН провел совещание о завершении строительства первой очереди объектов космодрома и готовности наземной космической инфраструктуры, космических аппаратов, ракет-носителей к осенне-зимней пусковой кампании 2017 года.
|
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РОСКОСМОС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.08.2017 Своя ноша: почему Россия перестанет запускать военные спутники с Байконура
17.08.2017 Третий запуск с космодрома Восточный запланирован на 22 декабря
24.07.2017 Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленность
21.07.2017 Выяснилось, для чего российскому космосу ракета "Ангара"
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.06.2017 Деньги в небо
14.06.2017 Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
14.06.2017 Россия и Казахстан договорились о втором этапе утилизации старых объектов Байконура