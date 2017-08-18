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РОСКОСМОС. космодром Восточный

18.08.2017 РОСКОСМОС 244 0
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Макет космодрома "Восточный"
Источник: макс-2017

Госкорпорация «РОСКОСМОС» приступила к подготовке строительства второй очереди космодрома ВОСТОЧНЫЙ. На космодром уже прибыли 48 вагонов технологического оборудования для возведения стартового стола ракеты-носителя «Ангара».


Также РОСКОСМОС определил даты запусков с ВОСТОЧНОГО до конца 2017 года. В ходе визита Коллегии ВПК на космодром, заместитель председателя Правительства России Дмитрий РОГОЗИН сообщил, что запуски планируются 28 ноября и 22 декабря 2017 года.


Члены Коллегии ВПК под руководством Дмитрия РОГОЗИНА и представители РОСКОСМОСА и предприятий ракетно-космической отрасли России во главе с Генеральным директором Госкорпорации Игорем КОМАРОВЫМ проконтролировали строительство жилых домов и детского сада в городе Циолковский. Детский сад откроется уже в октябре текущего года.


Также в ходе работы была дана положительная оценка завершению строительных работ на стартовом и техническом комплексах космодрома. После осмотра города Циолковский и объектов космодрома ВОСТОЧНЫЙ Заместитель председателя Правительства Дмитрий РОГОЗИН провел совещание о завершении строительства первой очереди объектов космодрома и готовности наземной космической инфраструктуры, космических аппаратов, ракет-носителей к осенне-зимней пусковой кампании 2017 года.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РОСКОСМОС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром

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