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В Китае разработали новую БМП

18.08.2017 Warspot 54 0
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Китай продолжает расширять "ассортимент" своих БМП. Сегодня, 16 августа, портал defence-blog.com сообщил о том, что корпорация China North Industries Group (Norinco) начала испытания тяжелой боевой машины пехоты, пока не получившей названия.

Новая китайская БМП построена на базе легкого танка VT5 и оснащена необитаемой башней с 30-мм автоматической пушкой. Как и танк VT5, машина оснащается модульной системой бронирования, позволяющей устанавливать навесные блоки, что дает возможность изменять уровень защиты в зависимости от боевой задачи.

Новая китайская БМП. Источник: defence-blog.com

Разработчики пока не раскрывают детальных характеристик новой БМП, но указывают, что ее мобильность и защита будут соответствовать возможностям танка VT5. Масса VT5 составляет 33–36 т (в зависимости от установленного бронирования), мощность его дизельного двигателя составляет 1000 л. с., танк может развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать до 450 км без дозаправки.

Танк VT-5. Источник: defence-blog.com

Благодаря тому, что новую китайскую БМП оснастили необитаемой башней, большая часть ее внутреннего пространства будет отведена под десантное отделение. Оператор боевого модуля сможет находить и идентифицировать цели благодаря панорамному прицелу и управлять огнем с помощью дистанционного блока управления.

Китайская тяжелая БМП в процессе сборки. Источник: defence-blog.com
16.08.2017
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Страны
Китай
Компании
Norinco

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