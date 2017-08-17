Китайские танки "обучили самозащите"



Китайский экспортный танк NORINCO MBT3000 (VT4)

Источник: twitter.com/JosephHDempsey Китайский экспортный танк NORINCO MBT3000 (VT4)Источник: twitter.com/JosephHDempsey

Китайская бронетехника сможет эффективно защищаться от противотанковых ракет. Вчера, 16 августа, портал sina.com.cn сообщил о том, что одна из крупнейших оборонных компаний Китая North Industries Corporation (Norinco) провела презентацию своей новой разработки — системы активной защиты для бронетехники.

Система получила название GL-5 и во время презентации была установлена на танк VT4, также известный как MBT3000. Новую систему показали в рамках выставки Armor & Anti-armor, которую корпорация Norinco проводит для иностранных заказчиков.

Демонстрация работы системы GL-5

В ходе демонстрации система GL-5 осуществила перехват противотанковой ракеты, летевшей в сторону танка. Как сообщают разработчики, GL-5 состоит из четырёх пусковых установок, обеспечивающих круговую защиту, каждая из которых содержит три снаряда. Радиолокационная станция системы отслеживает объекты в радиусе 100 м. Если объект летит в сторону танка, система выстреливает ему навстречу два снаряда, которые уничтожают его воздушным подрывом.

Проморолик системы GL-5

Первые системы активной защиты танков были разработаны в 1950–60-е годы в СССР в Центральном конструкторском бюро №14. Первая система под названием "Дрозд" в 1983 году была установлена на танк Т-55А, но в серию так и не пошла. Первой серийной системой активной защиты стала израильская Trophy, разработанная в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. На сегодняшний день системы активной защиты бронетехники разработаны в Израиле, России, США, Турции, а теперь и в Китае.