Алжир вооружился российскими "Буками"

Алжир впервые официально признал наличие на вооружении своей армии зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э". Вчера, 16 августа, портал janes.com сообщил о том, что в свежем номере официального журнала Минобороны Алжира "Народная армия" (El-Djeich) появилась публикация об использовании российского ЗРК в рамках учений Majd 2017.

Контракт с Россией на поставку ЗРК "Бук-М2Э" и вертолетов Ми-28НЭ был подписан в 2013 году. В прошлом году алжирские военные впервые продемонстрировали боевые вертолеты российского производства, а данные о наличии "Буков" в Алжире проникали в прессу только в виде любительских снимков разрозненных элементов ЗРК.

Фотоснимок ЗРК "Бук-М2Э" в журнале El-Djeich. Источник: mdn.dz

"Бук-М2Э", состоящий на вооружении алжирской армии, смонтирован на колесном шасси МЗКТ-6922 и изображен запускающим ракету 9M317. Учения алжирской армии Majd являются ежегодными и проходят вблизи границы с Марокко. В маневрах участвуют пехота, артиллерия, бронетанковые подразделения, а также авиация и системы ПВО.

Как проходили учения Majd 2017

ЗРК "Бук" – многоканальный высокомобильный многофункциональный комплекс ПВО средней дальности, состоящий из самоходной огневой установки, пуско-заряжающей установки, радиолокатора обнаружения воздушных целей, командного пункта и технических машин. Комплекс предназначен для поражения авиации, крылатых ракет, авиабомб, а также может применяться для обстрела надводных и наземных целей.

Эволюция ЗРК "Бук". Источник: defendingrussia.ru