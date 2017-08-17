Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«РТ-Информ» автоматизировал систему управления для тульского КБП

18.08.2017 Ростех 74 0
0
Понравилась новость?
 0
Холдинг «Высокоточные комплексы»
Стенд холдинга «Высокоточные комплексы»
Источник: Ростех / Павел Птицын

Проект позволил добиться оперативного контроля ключевых производственных показателей

«РТ-Информ» завершил проект автоматизации информационной системы управления производственными процессами для Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (КБП), которое входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».


Проект позволяет решать вопросы дальнейшего развития системы управления производственными процессами предприятия, добиваться оперативного контроля ключевых производственно-экономических показателей.


«Проектная работа команды «РТ-Информ» нацелена на модернизацию ИТ-систем предприятий, позволяющих организациям Ростеха достигать более высоких экономических показателей, путем использования передовых информационных технологий», – отмечает генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.


Для достижения более высокого уровня автоматизации управления производственными процессами были использованы современные программные продукты «Галактика АММ», «Галактика ERP» и «Галактика ЕАМ». По итогам проекта на предприятии были оптимизированы бизнес-процессы на основе единой централизованной базы данных и решены следующие задачи автоматизации: организовано управление снабжением, складом, сбытом, производственной логистикой, нормативно-справочной информацией (НСИ).


При этом внедрение новых систем было выполнено с учетом специфики предприятия, а в процессе интеграции новых решений была сохранена работоспособность всех структурных подразделений.


Конструкторское бюро приборостроения (КБП) – одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России. Коллективом КБП разработано и сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники, среди которых противотанковые ракетные комплексы, комплексы вооружения танков, артиллерийские комплексы управляемого вооружения, комплексы ПВО, межвидовые ракетные комплексы, стрелково-пушечное и гранатометное вооружение.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.08 00:29
  • 8
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
  • 18.08 00:14
  • 5230
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.08 00:03
  • 25
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
  • 17.08 22:31
  • 44
Вверх-вниз
  • 17.08 22:27
  • 11
Тимошенко назвала катастрофой для Украины возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
  • 17.08 21:32
  • 3
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 20:41
  • 2
ТЕПЛО И ЖАР - БЛАГОДАТЬ И АД.
  • 17.08 19:28
  • 3
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 17.08 19:23
  • 1
Рогозин: российская сверхтяжелая ракета должна быть готова к испытаниям в 2027 году
  • 17.08 19:06
  • 2
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 17.08 18:55
  • 16148
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 18:50
  • 193
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 18:44
  • 19
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 18:39
  • 3
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 18:10
  • 3
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
другие обсуждаемые темы