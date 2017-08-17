«РТ-Информ» автоматизировал систему управления для тульского КБП
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Стенд холдинга «Высокоточные комплексы»
Источник: Ростех / Павел Птицын
Проект позволил добиться оперативного контроля ключевых производственных показателей
«РТ-Информ» завершил проект автоматизации информационной системы управления производственными процессами для Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (КБП), которое входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».
Проект позволяет решать вопросы дальнейшего развития системы управления производственными процессами предприятия, добиваться оперативного контроля ключевых производственно-экономических показателей.
«Проектная работа команды «РТ-Информ» нацелена на модернизацию ИТ-систем предприятий, позволяющих организациям Ростеха достигать более высоких экономических показателей, путем использования передовых информационных технологий», – отмечает генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.
Для достижения более высокого уровня автоматизации управления производственными процессами были использованы современные программные продукты «Галактика АММ», «Галактика ERP» и «Галактика ЕАМ». По итогам проекта на предприятии были оптимизированы бизнес-процессы на основе единой централизованной базы данных и решены следующие задачи автоматизации: организовано управление снабжением, складом, сбытом, производственной логистикой, нормативно-справочной информацией (НСИ).
При этом внедрение новых систем было выполнено с учетом специфики предприятия, а в процессе интеграции новых решений была сохранена работоспособность всех структурных подразделений.
Конструкторское бюро приборостроения (КБП) – одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России. Коллективом КБП разработано и сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники, среди которых противотанковые ракетные комплексы, комплексы вооружения танков, артиллерийские комплексы управляемого вооружения, комплексы ПВО, межвидовые ракетные комплексы, стрелково-пушечное и гранатометное вооружение.
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17.08.2017
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