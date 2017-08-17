«РТ-Информ» автоматизировал систему управления для тульского КБП



Стенд холдинга «Высокоточные комплексы»

Источник: Ростех / Павел Птицын Стенд холдинга «Высокоточные комплексы»Источник: Ростех / Павел Птицын

Проект позволил добиться оперативного контроля ключевых производственных показателей

«РТ-Информ» завершил проект автоматизации информационной системы управления производственными процессами для Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (КБП), которое входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».

Проект позволяет решать вопросы дальнейшего развития системы управления производственными процессами предприятия, добиваться оперативного контроля ключевых производственно-экономических показателей.

«Проектная работа команды «РТ-Информ» нацелена на модернизацию ИТ-систем предприятий, позволяющих организациям Ростеха достигать более высоких экономических показателей, путем использования передовых информационных технологий», – отмечает генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.

Для достижения более высокого уровня автоматизации управления производственными процессами были использованы современные программные продукты «Галактика АММ», «Галактика ERP» и «Галактика ЕАМ». По итогам проекта на предприятии были оптимизированы бизнес-процессы на основе единой централизованной базы данных и решены следующие задачи автоматизации: организовано управление снабжением, складом, сбытом, производственной логистикой, нормативно-справочной информацией (НСИ).

При этом внедрение новых систем было выполнено с учетом специфики предприятия, а в процессе интеграции новых решений была сохранена работоспособность всех структурных подразделений.

Конструкторское бюро приборостроения (КБП) – одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России. Коллективом КБП разработано и сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники, среди которых противотанковые ракетные комплексы, комплексы вооружения танков, артиллерийские комплексы управляемого вооружения, комплексы ПВО, межвидовые ракетные комплексы, стрелково-пушечное и гранатометное вооружение.