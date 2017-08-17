Новый тайваньский бронетранспортер Cloud Leopard II

На открывающейся 17 августа 2017 года в Тайбэе на Тайване очередной оборонно-промышленной выставке Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition (TADTE-2017) военно-промышленный центр Ordinance Readiness Development Centre (ORDC) армии Китайской Республики представит прототип нового бронетранспортера Cloud Leopard II (Yunpao II) с колесной формулой 8х8.

Прототип нового тайваньского бронетранспортера Cloud Leopard II (Yunpao II) с колесной формулой 8х8 в варианте 120-мм самоходного миномета при подготовке экспозиции оборонно-промышленной выставке Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition (TADTE-2017). Тайбэй, 14.08.2017 (с) Kelwin Wong / twitter.com/defencetechasia

Бронетранспортер Cloud Leopard II (Yunpao II) заявляется как дальнейшее развитие разработанного ORDC бронетранспортера СМ-32 Cloud Leopard (Yunpao) с колесной формулой 8х8, начатого серийным производством на Тайване с 2016 года. Следует отметить, что фактическим разработчиком СМ-32 Cloud Leopard выступила известная ирландская инжиниринговая компания Timoney Technology, так что и Cloud Leopard II, вероятно, также является ее разработкой.

Прототип Cloud Leopard II был изготовлен заводом № 209 ORDC в Наньтоу, который изготавливал также прототипы и предсерийные образцы БТР СМ-32 Cloud Leopard (серийное производство последнего осуществляется по подряду тайваньской частной компанией Chung Hsin Electric & Machinery в Таоюане).

По сравнению с СМ-32 Cloud Leopard, новый Cloud Leopard II имеет серьезно измененный по конструкции бронекорпус с элементами навесной дополнительной защиты по бортам. По своему облику Cloud Leopard 2 в значительной мере похож на сингапурский БТР Terrex (также разработанный Timoney Technology).

Подробные характеристики Cloud Leopard II пока что не обнародовались. Представленный в экспозиции выставки TADTE-2017 прототип Cloud Leopard II, обозначенный как М1, выполнен в варианте 120-мм самоходного миномета, с размещенным в десантном отделении 120-мм минометом, оснащенным откатными механизмами. Cообщается, что БТР Cloud Leopard II может быть оснащен боевыми модулями и башнями с различным вооружением, включая уже испытанную на СМ-32 башню со 105-мм пушкой.

Прототип нового тайваньского бронетранспортера Cloud Leopard II (Yunpao II) с колесной формулой 8х8 в варианте 120-мм самоходного миномета при подготовке экспозиции оборонно-промышленной выставке Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition (TADTE-2017). Тайбэй, 14.08.2017 (с) Kelwin Wong / twitter.com/defencetechasia