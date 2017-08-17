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Американским "Томагавкам" вернут способность атаковать корабли

18.08.2017 Lenta.ru 63 0
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Испытания КР Tomahawk Block IV
Испытания крылатой ракеты Tomahawk Block IV,
Источник: Raytheon Corporation

Флот США готовит контракт на разработку противокорабельной версии крылатой ракеты Tomahawk. Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI).

Как пишет издание, проект подразумевает установку на борт ракет типа Tomahawk TLAM Block IV (предназначенных для нанесения ударов по наземным целям) дополнительной аппаратуры, позволяющей использовать их как противокорабельные. Проект получил шифр Maritime Strike Tomahawk.

Многорежимная аппаратура самонаведения, устанавливаемая на новые ракеты, включает комплект активных и пассивных радиолокационных средств, позволяющих селектировать морские цели. Стоимость комплекта предположительно составит около 250 тысяч долларов.

Особо отмечено, что в пакете модернизации предусмотрены "не подлежащие разглашению" технические решения, позволяющие использовать крылатую ракету в условиях постановки помех спутниковой системе GPS. Также изменения внесены в конструкцию боевой части.

Сдаточные испытания модернизированной ракеты намечены на 2019 год, первые серийные образцы будут переданы флоту в 2021-м.

Ракеты Tomahawk с самого своего появления имели противокорабельную версию TASM, оснащенную инерциальной системой наведения и активной радиолокационной головкой от ракет Harpoon. Возможности этого вида оружия были признаны недостаточными, и в начале 1990-х годов их сняли с вооружения ВМС США.
17.08.2017
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Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
Проекты
GPS

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