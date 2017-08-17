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В российско-монгольском учении в пустыне Гоби задействуют свыше 100 танков, БМП и "Градов"

18.08.2017 RNS 68 0
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Селенга-2016
Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016"
Источник: МО РФ

Вооруженные силы России в совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2017", которое пройдет с 26 августа по 9 сентября в пустыне Гоби (Монголия), будут представлять 500 российских военнослужащих и более 100 единиц тяжелой военной техники, сообщает Минобороны РФ.

В международных маневрах примет участие до 500 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кяхте (Бурятия), в том числе мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты БМП-2 и танковые подразделения на танках Т-72Б3, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", огнеметный взвод, разведывательная рота. Всего более 100 единиц вооружения и военной техники, говорится в сообщении.

От вооруженных сил Монголии в учении, также будет задействовано до 500 человек.

В ходе учения совместная группировка войск отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в пустыне Гоби.
17.08.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Монголия
Россия
Продукция
БМП-2
Град РСЗО
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ

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