В российско-монгольском учении в пустыне Гоби задействуют свыше 100 танков, БМП и "Градов"



Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016"

Источник: МО РФ Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016"Источник: МО РФ

Вооруженные силы России в совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2017", которое пройдет с 26 августа по 9 сентября в пустыне Гоби (Монголия), будут представлять 500 российских военнослужащих и более 100 единиц тяжелой военной техники, сообщает Минобороны РФ.

В международных маневрах примет участие до 500 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кяхте (Бурятия), в том числе мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты БМП-2 и танковые подразделения на танках Т-72Б3, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", огнеметный взвод, разведывательная рота. Всего более 100 единиц вооружения и военной техники, говорится в сообщении.

От вооруженных сил Монголии в учении, также будет задействовано до 500 человек.

В ходе учения совместная группировка войск отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в пустыне Гоби.