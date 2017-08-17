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В Крыму планируют создать центр подготовки космонавтов

18.08.2017 RNS 52 0
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Юрий Лончаков
Юрий Лончаков
Источник: nnm.me

Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина рассматривает возможность создания тренировочной базы для космонавтов в Крыму, сообщил начальник центра Юрий Лончаков.

"Изначально Крым являлся таким местом, куда космонавты приезжали не только отдыхать, но и работать. Сегодня мы провели переговоры и хотим найти базу для тренировок на воде", — сказал Лончаков, которого цитирует информационное агентство "Крыминформ".

Кроме того, ЦПК планирует создать в Крыму музейно-развлекательный комплекс, где можно будет поработать на тренажерах и в скафандрах. "Таких парков в мире нет, и мы хотим это сделать", — добавил Лончаков.

Он выразил надежду, что комплекс будет построен при поддержке государства. "Есть техническое задание, которое мы предоставим правительству Крыма и после этого будем уже говорить о стоимости", — сказал Лончаков.

В апреле ЦПК сообщал, что прорабатывает вопрос морских тренировок космонавтов в Крыму. Центр ранее располагал своей базой для тренировок на полуострове, которые проводились там до 2004 года.
17.08.2017
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