В Крыму планируют создать центр подготовки космонавтов
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Юрий Лончаков
Источник: nnm.me
Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина рассматривает возможность создания тренировочной базы для космонавтов в Крыму, сообщил начальник центра Юрий Лончаков.
"Изначально Крым являлся таким местом, куда космонавты приезжали не только отдыхать, но и работать. Сегодня мы провели переговоры и хотим найти базу для тренировок на воде", — сказал Лончаков, которого цитирует информационное агентство "Крыминформ".
Кроме того, ЦПК планирует создать в Крыму музейно-развлекательный комплекс, где можно будет поработать на тренажерах и в скафандрах. "Таких парков в мире нет, и мы хотим это сделать", — добавил Лончаков.
Он выразил надежду, что комплекс будет построен при поддержке государства. "Есть техническое задание, которое мы предоставим правительству Крыма и после этого будем уже говорить о стоимости", — сказал Лончаков.
В апреле ЦПК сообщал, что прорабатывает вопрос морских тренировок космонавтов в Крыму. Центр ранее располагал своей базой для тренировок на полуострове, которые проводились там до 2004 года.
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17.08.2017
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