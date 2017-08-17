Российская армия готова к войне на два фронта



Военнослужащие ВС РФ

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Военнослужащие ВС РФИсточник: © Виталий Невар/ТАСС

Глава департамента шведского института оборонных исследований Юхан Норберг — о том, как на Западе оценивают новые возможности армии РФ

Шведское агентство оборонных исследований (организовано при минобороны Швеции) опубликовало 100-страничный доклад о состоянии Вооруженных сил РФ, в котором говорится о существенно возросших возможностях ВС РФ, их способности одновременно проводить несколько крупных операций. Его автор, начальник департамента исследования российских вооруженных сил Юхан Норберг в интервью «Известиям» рассказал о факторах, которые могут способствовать дальнейшему росту российской военной мощи.

— Как вы оцениваете военные возможности современной России?

— В ходе наших исследований мы пришли к выводу, что с 2016 года ВС РФ имеют возможность провести по меньшей мере одну крупномасштабную межвидовую операцию с участием 100–150 тыс. военнослужащих. Это примерно соответствует проводимым с 2014 года ежегодным стратегическим учениям — «Восток», «Центр» и «Кавказ».

Учитывая колоссальную площадь территории России, принципиально важна возможность оперативно перебрасывать силы туда, где они необходимы. В межвидовых операциях, о которых мы говорим, могут быть задействованы силы из разных частей страны.

Кроме того, ВС РФ располагают необходимой организационной структурой, чтобы одновременно провести еще одну наступательную межвидовую операцию. Однако она, скорее всего, будет меньшей по масштабам. В отдельные годы ежегодные стратегические учения сопровождаются параллельными менее масштабными учениями, в которых задействуются преимущественно наземные силы, что позволяет отработать проведение общевойсковой операции, иногда с привлечением ВВС и ВМФ.

Более того, помимо проведения одной-двух межвидовых операций, ВС РФ сохранят достаточно сил, чтобы провести небольшие межвидовые оборонительные операции в каждом из военных округов. Таким образом, мы полагаем, что ни одна часть России не останется полностью без защиты.

— Каковы перспективы ВС РФ в краткосрочном и среднесрочном периоде? Есть ли у них слабые места?

— Это будет зависеть от ряда взаимосвязанных факторов, таких как размер оборонного бюджета, способности привлечь в ряды вооруженных сил (и удержать) квалифицированных специалистов, от способности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) оперативно произвести продукцию, необходимую военным, от хода создания мобилизационной системы и т. п. Все эти факторы могут стать источниками как силы, так и слабости.

— Какие системы вооружения, имеющиеся сейчас в распоряжении ВС РФ, вы считаете наиболее заслуживающими внимания?

— О способности ВС РФ проводить операции не стоит судить по отдельным видам вооружения. Операции — это воплощение военной мощи в целом. Надо также принимать во внимание качество подготовки личного состава. Есть, кажется, даже русская поговорка: «Железо само не воюет».

В своем докладе мы отмечаем, что с 2013 года существенно выросло количество систем, предназначенных для поражения противника на больших расстояниях (свыше 300 км) как обычными, так и ядерными боеприпасами. Тем не менее оперативное применение высокоточных вооружений большого радиуса действия сильно зависит от возможностей их наведения. На наш взгляд, в настоящее время у РФ мало систем, которые бы позволяли обнаруживать цели на большом расстоянии и оценивать результаты ударов.

— Какие выводы о современном состоянии ВС РФ позволяет сделать операция в Сирии?

— Она показала, что российские вооруженные силы способны провести операцию за пределами российской территории без снижения общей обороноспособности страны. Впрочем, по сравнению с ежегодными стратегическими учениями ВС РФ, операция в Сирии маленькая как по своим масштабам, так и по количеству задействованных сил. При проведении большинства операций главным вызовом является логистика, от которой зависит способность войск вести боевые действия. В Сирии противник российских военных не в состоянии негативно воздействовать на снабжение группировки по морю и по воздуху. Так что эта операция дает мало информации о способности ВС РФ противостоять равноценному противнику.

— С какими вызовами сейчас сталкивается РФ в области военного строительства?

— Основных вызовов два. В первую очередь, это набор личного состава для новых частей и подразделений, для создаваемых в сухопутных войсках новых армий и дивизий. Это требует либо увеличения численности вооруженных сил свыше имеющегося миллиона (при том что численность призывников все еще составляет около 300 тыс.), либо создания полноценной мобилизационной системы. Она сейчас создается, но процесс далек от завершения.

Другой серьезный вызов — сможет ли ОПК наладить серийный выпуск нового поколения военной техники, танков «Армата», истребителей Т-50 и стратегических бомбардировщиков ПАК ДА, а также надводных кораблей крупнее фрегата.

Николай Сурков