Как Россия завербовала целую "пятую колонну" в стране НАТО за один день



VII заседание Межправительственной Российско-Латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. 15 августа 2017

Источник: © Фото : Министерство транспорта Российской Федерации VII заседание Межправительственной Российско-Латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. 15 августа 2017Источник: © Фото : Министерство транспорта Российской Федерации

Российская власть дала очередной повод вспомнить классический российский миф про хорошего царя и плохих бояр, на этот раз - в связи с Прибалтикой.

15 августа в Риге побывала российская правительственная делегация, наговорила много позитивного про расширение сотрудничества двух стран и даже со щедрого барского плеча отстегнула латвийцам три тысячи дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки. Для маленькой (менее чем двухмиллионной даже по официальным данным) Латвии это полностью покроет нужды ее невеликого бизнеса грузоперевозок и спасет от разорения целую отрасль.

А 16 августа президент России высказал свое неодобрение тому, что белорусские НПЗ используют прибалтийский транзит для переправки в Европу продуктов нефтепереработки российской нефти, в то время как надо бы для этого использовать российские перевалки.

Казалось бы, очевидное противоречие в посылах. Немудрено, что люди обращаются к конспирологии для объяснения происходящего. Например - к версиям о вредительском правительстве, которое пытается за спиной президента вести свою игру.

Однако стоит обратиться также и к логике. И поискать менее изощренное объяснение, тем более что некоторые вещи лежат на поверхности.

Суть в том, что Россия действительно перешла на новый этап в своих отношениях с прибалтийскими республиками.

Для начала вспомним прошлое.

С 1990-х годов восстановившие независимость государства Прибалтики приняли жесткий антироссийский курс, зачастую выражавшийся в вопиющих и оскорбительных выходках. Параллельно основные доходы их экономики получали именно из сотрудничества с Россией (начиная с экспорта продовольствия и заканчивая транзитом). Любые намеки, а потом уже и открытые предупреждения, что стоило бы поумерить свою русофобию, вызывали там издевательскую реакцию из серии "никуда от нас Россия не денется".

В середине 2000-х годов произошло сразу два принципиально значимых события, хотя одно из них началось почти незаметно. Латвия, Литва и Эстония вступили в Европейский Союз, а в высоких кабинетах в Москве было принято решение обнулить зависимость России от этих государств.

Второй процесс шел очень небыстро и маленькими шажочками. Происходило это по многим причинам - начиная от отсутствия собственных перевалочных мощностей на Балтике и заканчивая инерцией многолетних деловых связей, подкрепленной лоббистскими усилиями представителей Прибалтики. Но тем не менее процесс шел, маховик постепенно набирал ход и к середине 2010-х годов снисходительные усмешки прибалтов по поводу планов России избавиться от зависимости от них увяли. Продуктовое эмбарго 2014 года и прочие ограничения для балтийских товаров стали вишенкой на торте.

Стало очевидно, что разрыв экономических связей с Россией наносит колоссальный ущерб прибалтийским экономикам.

Но был (и по-прежнему существует) важный фактор, который заметно смягчал данный процесс. Три балтийских страны получают серьезные финансовые вливания от ЕС по программе структурного выравнивания. Однако ничто не вечно - с 2019 года в Прибалтику прекратятся поступления этих падающих с неба (вернее из ЕС) денег - и она останется один на один с весьма мрачной реальностью.

Именно совокупностью данных обстоятельств вызвано то, что части прибалтийских элит начали искать способы договариваться с Москвой.

Отдельной проблемой является то, что в этих странах привычно доминируют иррационально русофобские политические силы, для которых даже стояние своей страны на краю социально-экономической пропасти не является поводом искать общий язык с Россией. Ну, а кроме того, прибалтийские государства по сути являются марионеточными и находятся в политической зависимости от США.

Именно такой замысловатый "пасьянс" сложился ныне перед Кремлем, и теперь он сделал ход, который заметно меняет всю комбинацию.

Во-первых, принципиально решив проблему собственной зависимости от прибалтов как экономических партнеров, он перешел на следующий уровень. Теперь стоит задача взять под контроль любые другие каналы поддержки прибалтийской экономики, связанные с Россией.

Тема транзита нефтепродуктов из Белоруссии - именно про это. А как показывает практика, если Москва ставит перед собой цель, то в конечном итоге она добивается своего.

Главная же цель - в том, чтобы любое финансовое поступление в прибалтийские экономики, даже косвенно связанное с Россией, контролировалось Россией же - и могло быть перекрыто по ее желанию. И чтобы "прибалтийские тигры" осознавали это.

Во-вторых, более десяти лет опираясь в отношениях с прибалтами на "кнут", Кремль, наконец, использовал "пряник". Возможно, для того, чтобы дать сигнал созревшей для взаимодействия с Россией частью латвийских элит и латвийского бизнеса, которые за последние годы приложили действительно немало усилий в попытках достучаться до Москвы.

В этой ситуации возникает очевидные вопросы: а зачем России это надо? Зачем пытаться как-либо взаимодействовать с агрессивно-русофобскими государствами в бесплодной надежде, что отдельным представителям их элит удастся хоть что-то изменить к лучшему? Не логичнее ли продолжить предыдущую линию и довести ее до логического конца, полностью лишив Прибалтику российской подпитки и забыть про ее существование?

На эти абсолютно логичные вопросы можно задать встречный вопрос: а почему вы думаете, что дело в самих Латвии, Литве и Эстонии.

В этих трех прибалтийских странах действует куда более актуальная и волнующая Москву составляющая - НАТО.

Если что и можно однозначно сказать про Кремль, так это то, что он в хорошем смысле помешан на безопасности России, в том числе военной. Прибалтийские мини-государства являются значимым военным плацдармом против России, и это не может не беспокоить политическое и военное руководство страны. А значит, перед ним очевидным образом стоит задача по максимуму нивелировать данную угрозу, держать ее под контролем.

У Москвы нет возможности убрать натовские войска с территории Балтии. Зато в ее распоряжении есть некоторые инструменты для того, чтобы держать руководство НАТО постоянно в напряжении по поводу внутренней ситуации в этих странах.

Беспокойство по поводу лояльности населения, в котором существенную долю составляют русскоязычные, натовскими аналитиками и военными озвучивается уже давно.

Однако теперь они в полной мере могут добавить еще один пункт - российских агентов влияния в прибалтийских элитах. Тех людей (и в бизнесе, и в органах государственной власти), которые, в полной мере осознав жизненную необходимость сотрудничества между нашими странами, будут лоббировать - пусть даже безуспешно - смягчение антироссийской линии и налаживание отношений с Россией.

Как это скажется на внутренней стабильности прибалтийских режимов? А ведь эти люди нередко имеют доступ к секретной информации, и натовские специалисты обязаны будут задуматься, кому они могут доверять в элитах стран.

А есть еще щедрый подарок России для латвийского бизнеса грузоперевозок. Да. Несколько тысяч дальнобойщиков, которых облагодетельствовала Москва, спася их бизнес. Крепкие мужики, имеющие возможность наблюдать массу интересного (например, движение военной техники по дорогам) и постоянно бывающие в России.

Как быстро аналитикам НАТО придет в голову идея о том, насколько потенциально опасным для безопасности НАТО и внутренней стабильности всей Прибалтики (не только Латвии) может оказаться этот подарок Москвы? Не станут ли латвийские дальнобои объектом вербовки многочисленных российских специальных структур с трехбуквенными аббревиатурами? И даже если нет, насколько дестабилизирующей силой могут стать эти мужчины с большими машинами, если вдруг после очередного антироссийского выпада Риги Москва передумает и заморозит выданные разрешения (или отзовет их вовсе)?

Два года назад по России прокатились протесты дальнобойщиков против системы "Платон". Тогда хватало предсказаний о том, что это станет роковым ударом по Кремлю. Жизнь показала, что несколько тысяч дальнобойщиков - недостаточно значимая сила для 146-миллионной России. А для 2-миллионной Латвии?

Есть еще очень и очень много других вопросов, которыми будут вынуждены озадачиться аналитики НАТО, и как бы в ближайшее время не увидел свет аналитический доклад о последних шагах российского руководства в отношении Латвии под названием "Троянский конь Москвы".

Ирина Алкснис