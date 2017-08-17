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Каспийскую флотилию подняли по тревоге на проверку боеготовности

18.08.2017 Lenta.ru 62 0
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Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото
Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото
Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

На Каспийской флотилии начата проверка боеготовности. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Проверка проводится в рамках подготовки к масштабным морским учениям корабельных группировок, которые пройдут на Каспийском море в сентябре 2017 года.

"К тренировке привлечено около 1500 военнослужащих, более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 200 единиц боевой и специальной техники. В частности, береговые воинские части Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Республике Дагестан, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач", — рассказал Астафьев.

В рамках проверки начато учение по противовоздушной обороне. "В учении приняли участие дежурные расчеты четырех центров управления соединений и частей и более 10 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетный корабль "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань". В ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море", — рассказал Астафьев.

Каспийская флотилия в последние годы получила целый ряд новых боевых кораблей. Основное ядро оперативного объединения прошло боевую проверку, участвуя осенью 2015 года в нанесении дальних ударов крылатыми ракетами по целям в Сирии.
17.08.2017
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Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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