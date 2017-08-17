Техмаш продемонстрирует новый класс авиационных планирующих кассетных боеприпасов

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представит около 100 образцов боеприпасов в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017», который состоится 22-27 августа 2017 г. в КВЦ «Патриот», г. Кубинка, Московская область. (Стенд «Техмаш», демонстрационый центр ГК Ростех№4).

Одну из ключевых позиций на стенде Техмаша займет новый высокотехнологичный бое¬припас - унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К.

Унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К Источник: http://tecmash.ru/

Данный боеприпас обеспечивает поражение бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и энергетических установок зенитно-ракетных комплексов. При сбросе бомбовой кассеты самолету не нужно заходить в зону действия средств ПВО противника: боеприпас может планировать на несколько десятков километров и с высокой точностью доставлять самоприцеливающиеся боевые элементы.

Также среди представленных экспонатов - не имеющая аналогов в мире реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения.

Реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения Источник: http://tecmash.ru/

РПГ-30 предназначена для поражения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных динамической защитой и системой активной защиты, а также других бронированных и легкобронированных целей.

Кроме этого, Техмаш продемонстрирует новое поколение 30-мм боеприпасов:

30-мм боеприпасы со снарядами с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ).

30 мм патрон с осколочно-фугасным зажигательным снарядом с пластмассовым ведущим устройством Источник: http://tecmash.ru/ 30 мм патрон с бронебойным трассирующим снарядом с пластмассовым ведущим устройством Источник: http://tecmash.ru/

Патроны предназначены для поражения воздушных и наземных легкобронированных и небронированных целей при стрельбе из 30 мм авиапушек ГШ-301, ГШ-30, ГШ-30К и ГШ6-30 самолетов типа Су-27, Су-25, МиГ-29, вертолетов Ми-24П и других носителей.

Применение боеприпасов с ПВУ повышает живучесть стволов до 3 раз при штатном режиме стрельбы, с возможностью повышения боевой скорострельности до 3 раз. Живучесть стволов авиапушек увеличивается до 6 раз с гарантированным обеспечением термостойкости выстрела.

Еще один образец, заслуживающий особого внимания - 122 мм выстрел с цельнокорпусным осколочно-фугасным снарядом повышенного могущества и полным зарядом к гаубице Д-30 и самоходной гаубице 2С1.

122 мм выстрел с цельнокорпусным осколочно-фугасным снарядом повышенного могущества и полным зарядом Источник: http://tecmash.ru/

Боеприпас предназначен для стрельбы из гаубицы М-30 для поражения тактических средств нападения, позиций артиллерийских и минометных батарей, огневых средств и боевой техники на марше, в местах сосредоточения и опорных пунктах, оборонительных сооружений полевого типа и наблюдательных пунктов, живой силы.

Из средств минирования Техмаш представит на выставке «Армия-2017» кассету КПОМ-3 с противопехотными осколочными минами ПОМ-3 дистанционной установки, которая предназначена для минирования местности из различных систем дистанционного минирования противопехотной миной ПОМ-3 для поражения живой силы противника.

Кассета КПОМ-3 с противопехотными осколочными минами ПОМ-3 дистанционной установки Источник: http://tecmash.ru/

По сравнению с штатным боеприпасом мина ПОМ-3 имеет неконтактный датчик цели и 5 фиксированных времен самоликвидации. Радиус реагирования мины ПОМ-3 увеличен в 1,3 раза. Радиус сплошного поражения незащищенной живой силы – 15 м, а живой силы в бронежилетах – 8 м. Мина ПОМ-3 соответствует требованиям Дополненного Протокола II Женевской Конвенции.