"Известия": морские диверсанты ВМФ получат новейшие подводные лодки П-650



Разработанный ОАО «СПМБМ «Малахит» проект малой подводной лодки П-650Э с воздухонезависимой энергетической установкой водородного типа серии "Кристалл"

Источник: ОАО «СПМБМ «Малахит» Разработанный ОАО «СПМБМ «Малахит» проект малой подводной лодки П-650Э с воздухонезависимой энергетической установкой водородного типа серии "Кристалл"Источник: ОАО «СПМБМ «Малахит»

ЦАМТО, 17 августа. Морские диверсанты Военно-морского флота получат новейшие ударно-разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650. ПЛ водоизмещением всего 720 т смогут незаметно доставлять к берегу и забирать группы специального назначения и сил специальных операций, пишут "Известия".

Как отмечает газета, уникальная подлодка спроектирована ЦКБ морской техники "Малахит" и получила неофициальное название "Суперпиранья".

Как сообщили "Известиям" в Главном штабе флота, П-650 рассматривается в качестве специализированного носителя и лодки поддержки подразделений спецназначения. Решение по ним будет приниматься после уточнения конечного облика изделий.

"П-650 – многоцелевая подлодка, – рассказал "Известиям" ведущий конструктор ЦКБ "Малахит" Виктор Караваев. – На ней предусмотрена установка торпедных аппаратов для выхода морских диверсантов, а также специальный отсек со шлюзовой камерой для возвращения их на борт. ПЛ имеет модульную конструкцию, что позволяет дополнительно разместить на ней различные типы крылатых ракет, торпед, донных мин. Поэтому субмарина может не только выполнять деликатные миссии, но и работать как патрульный корабль, уничтожать ракетами и торпедами одиночные корабли или цели на берегу, вести скрытную радиотехническую разведку, выдавать целеуказание другим кораблям в группе".

Как пишут "Известия", П-650 имеет длину 55 м и ширину 6,4 м. Предельная глубина погружения – 300 м. В движение ее приводят два дизель-генератора, вырабатывающих электроэнергию для малошумного гребного электродвигателя. Дальность хода ПЛ – 2 тыс. морских миль. Большую часть этой дистанции субмарина может пройти в подводном положении, не раскрывая своего местоположения. Экипаж субмарины – девять человек. На лодке есть специальное помещение под размещение группы из шести боевых пловцов. Корабль может нести четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в специальных расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин.

По словам В.Караваева, П-650 берет свое начало от сверхмалых подводных лодок советского флота проекта 865 "Пиранья". Эти корабли специально предназначались для скрытной доставки спецназовцев к побережью противника.