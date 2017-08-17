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На форуме "Армия-2017" УВЗ представит перспективные изделия

18.08.2017 ЦАМТО 63 0
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Т-14 "Армата"
Перспективный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 "Армата"
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 17 августа. На форуме "Армия-2017" УВЗ представит перспективные изделия. В частности, впервые в ограниченно-открытом доступе будет показан общественности танк Т-14 "Армата".

В общей сложности корпорация УВЗ (входит в Госкорпорацию Ростех) на III Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" продемонстрирует более 40 перспективных изделий, в том числе 8 образцов военной техники.

В составе экспозиции Госкорпорации Ростех свою продукцию представят Уралвагонзавод (Нижний Тагил), ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород), Завод №9 (Екатеринбург), НПО "Электромашина" (Челябинск), МК "Витязь" (Ишимбай) и другие предприятия группы УВЗ.

Единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата" примет участие в открытой статической позиции. Еще одним натурным образцом станет модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ производства МК "Витязь". Ряд изделий будет представлено в закрытом показе – только для военных специалистов. БМПТ, танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У, Т-90А продемонстрируют свои возможности в динамике.

20 систем и изделий представит НПО "Электромашина". Среди них система постановки завес, дисплейный комплекс механика-водителя ДКМВ, автомат переключения передач (АПП172), кондиционер КШМ-2, система автоматического пожаротушения ППО-25. Также к показу запланирован боевой модуль последнего поколения – БМ03, который представят в составе нескольких боевых машин. Сейчас он проходит государственные испытания и в конце 2017 года должен поступить на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун".

"Форум "Армия-2017" – крупнейшая военная выставка в России, и корпорация "Уралвагонзавод" является ее постоянным участником. Это лучшая площадка для демонстрации достижений в сфере разработки и производства вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, это удобная платформа для подписания контрактов различных уровней", – отметил директор по рекламе и PR Уралвагонзавода Александр Бачурин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
17.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-72Б
Т-80
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