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В учениях в Волгоградской области примут участие 500 единиц техники

18.08.2017 РИА Новости 64 0
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Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит. Архивное фото
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около трех тысяч военнослужащих Южного военного округа и 500 единиц техники примут участие в масштабных учениях в Волгоградской области под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Волгоградской области, примут участие в командно-штабной тренировке (КШТ), проводимой под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова… в плановых мероприятиях боевой подготовки примут участие около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники", - сказал он.

По словам Астафьева, основными целями тренировки являются совершенствование навыков командиров и начальников, организация управления и взаимодействия при выполнении боевых задач. Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов, а координация действий будет осуществляться через региональный центр управления штаба ЮВО.
17.08.2017
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Компании
Минoбороны РФ

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