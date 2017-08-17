В учениях в Волгоградской области примут участие 500 единиц техники
|
|
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около трех тысяч военнослужащих Южного военного округа и 500 единиц техники примут участие в масштабных учениях в Волгоградской области под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Волгоградской области, примут участие в командно-штабной тренировке (КШТ), проводимой под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова… в плановых мероприятиях боевой подготовки примут участие около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники", - сказал он.
По словам Астафьева, основными целями тренировки являются совершенствование навыков командиров и начальников, организация управления и взаимодействия при выполнении боевых задач. Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов, а координация действий будет осуществляться через региональный центр управления штаба ЮВО.
|
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.08.2017 Алжир вооружился российскими "Буками"
18.08.2017 КРЭТ подпишет ряд важных соглашений в рамках форума АРМИЯ-2017 и представит новейшие образцы техники и перспективные разработки
18.08.2017 В российско-монгольском учении в пустыне Гоби задействуют свыше 100 танков, БМП и "Градов"
18.08.2017 Минобороны РФ больше не будет отвечать за экспертизу радиочастот
18.08.2017 Минобороны РФ в 2016 году сэкономило 14 млрд рублей бюджетных средств
18.08.2017 Группа «Кронштадт» на «Армии-2017»: робототехнические комплексы, целевые нагрузки для БЛА, комплексные решения для боевой подготовки
18.08.2017 «Вертолеты России» завершили обучение инженерно-технического состава иностранных специалистов
18.08.2017 Время терминатора