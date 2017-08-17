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СМИ сообщили о наступлении правительственных войск Сирии на базу США

18.08.2017 Ведомости 49 0
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Т-62М
Т-62М в Сирии
Источник: vestnik-rm.ru

Несколько ближневосточных СМИ в среду, 16 августа, сообщили о крупном наступлении сирийских правительственных сил и союзных отрядов на юге Сирии.

По сообщению онлайн-газеты Al Masdar News, считающейся близкой к властям Сирии, отряды правительственных сил при поддержке шиитской милиции «Хашид шааби» и афганской шиитской бригады «Лива Фатимийюн» захватили несколько опорных пунктов повстанческой Сирийской свободной армии. Согласно сообщению правительственные силы вышли вплотную к ключевому населенному пункту Ат-Танф, «в котором находится военная база США и их союзников-повстанцев».

В районе Ат-Танф (на границе Сирии, Иордании и Ирака) расположена американская зона деэскалации, где США тренируют отряды сирийской оппозиции. По сообщению сирийской газеты, огневого контакта сирийских правительственных сил с американскими и союзными им войсками сегодня не происходило.

Начало наступления на юге Сирии в минувшие выходные подтверждала и базирующаяся в Лондоне арабская Asharq Al-Awsat.
17.08.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иордания
Ирак
Сирия
США

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