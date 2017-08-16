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Попали в десятку

18.08.2017 Российская газета 59 0
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Хвасон-14
Запуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14
Источник: © AP Photo / KRT

В Киеве признались, что 14 лет делятся ракетными технологиями с КНДР

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз попали в десятку. На этот раз они вывели на чистую воду директора украинского завода "Южмаш" Сергея Войта, который был уверен, что говорит с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым. От главы СБУ он не стал скрывать, что уже 14 лет "Южмаш" работает с властями КНДР.

Признание Войта прозвучало в самый разгар глухой обороны Киева. Украинские власти последние трое суток буквально из кожи вон лезли, чтобы замять грандиозный скандал мирового уровня. В понедельник издание New York Times со ссылкой на источник в американских спецслужбах поделилось со своими читателями информацией о том, что Пхеньян смог добиться значительных успехов в своей ядерной программе исключительно благодаря ракетным двигателям из Украины. Действительно, ранее армию КНДР преследовала череда неудач. И вдруг один успешный пуск за другим. Что изменилось? Этим вопросом задались в том числе и в ЦРУ. Ответ не заставил себя долго ждать.


В Киеве тут же принялись все отрицать. Как обычно начали искать "руку Москвы", делать вид, что вообще не в курсе, сваливать все на неких шпионов из КНДР. Но карты Киеву спутал директор "Южмаша" - предприятия, которое с самого начала скандала фигурировало как возможный поставщик ракетных технологий в КНДР. Войт не стал скрывать, что написанное в New York Times правда. Он ведь думал, что делится секретной информацией со "своими". "С Кореей работает КБЮ (Конструкторское бюро "Южное". - "РГ") наше более 14 лет. С Китаем более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит", - заявил пранкерам Войт. И добавил: " Об этом знает СБУ, об этом знает СВР, об этом знает КБЮ".


Помимо прочего, "Турчинов" предложил Войту выработать общую позицию и определиться с виноватыми. "Слабое звено, конечно, КБЮ. У нас некого подозревать. А они ездят, у них контакты. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трындели", - ответил директор "Южмаша".


Интересно отдельно последить и за реакцией Вашингтона на этот скандал. Сначала официальный представитель американского госдепартамента Хизер Науэрт заявила: "Разумеется, мы в курсе. Это вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если такой случай был". Но затем анонимный представитель американской разведки начал выгораживать Киев: "Имеющиеся у нас разведданные позволяют предполагать, что Северная Корея сама производит двигатели".


А вот что по этому поводу думают в Москве. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подчеркнул, что не располагает доказательствами возможной утечки ракетных технологий из Украины в Северную Корею. "Но уж больно странно выглядят все эти объяснения украинских коллег о том, что, возможно, в руки северокорейцев попали копии двигателей", - заметил он. И задал несколько вопросов Вашингтону: "почему вы раньше утверждали, что создать такие двигатели на технологической основе бедной страны, коей является КНДР, невозможно? Или испугались за своих украинских марионеток?".


Владислав Воробьев
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Компании
КБ "Южное"
Южмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит

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