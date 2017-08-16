

Запуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14

Источник: © AP Photo / KRT Запуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14Источник: © AP Photo / KRT

В Киеве признались, что 14 лет делятся ракетными технологиями с КНДР

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз попали в десятку. На этот раз они вывели на чистую воду директора украинского завода "Южмаш" Сергея Войта, который был уверен, что говорит с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым. От главы СБУ он не стал скрывать, что уже 14 лет "Южмаш" работает с властями КНДР.

Признание Войта прозвучало в самый разгар глухой обороны Киева. Украинские власти последние трое суток буквально из кожи вон лезли, чтобы замять грандиозный скандал мирового уровня. В понедельник издание New York Times со ссылкой на источник в американских спецслужбах поделилось со своими читателями информацией о том, что Пхеньян смог добиться значительных успехов в своей ядерной программе исключительно благодаря ракетным двигателям из Украины. Действительно, ранее армию КНДР преследовала череда неудач. И вдруг один успешный пуск за другим. Что изменилось? Этим вопросом задались в том числе и в ЦРУ. Ответ не заставил себя долго ждать.

В Киеве тут же принялись все отрицать. Как обычно начали искать "руку Москвы", делать вид, что вообще не в курсе, сваливать все на неких шпионов из КНДР. Но карты Киеву спутал директор "Южмаша" - предприятия, которое с самого начала скандала фигурировало как возможный поставщик ракетных технологий в КНДР. Войт не стал скрывать, что написанное в New York Times правда. Он ведь думал, что делится секретной информацией со "своими". "С Кореей работает КБЮ (Конструкторское бюро "Южное". - "РГ") наше более 14 лет. С Китаем более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит", - заявил пранкерам Войт. И добавил: " Об этом знает СБУ, об этом знает СВР, об этом знает КБЮ".

Помимо прочего, "Турчинов" предложил Войту выработать общую позицию и определиться с виноватыми. "Слабое звено, конечно, КБЮ. У нас некого подозревать. А они ездят, у них контакты. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трындели", - ответил директор "Южмаша".

Интересно отдельно последить и за реакцией Вашингтона на этот скандал. Сначала официальный представитель американского госдепартамента Хизер Науэрт заявила: "Разумеется, мы в курсе. Это вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если такой случай был". Но затем анонимный представитель американской разведки начал выгораживать Киев: "Имеющиеся у нас разведданные позволяют предполагать, что Северная Корея сама производит двигатели".

А вот что по этому поводу думают в Москве. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подчеркнул, что не располагает доказательствами возможной утечки ракетных технологий из Украины в Северную Корею. "Но уж больно странно выглядят все эти объяснения украинских коллег о том, что, возможно, в руки северокорейцев попали копии двигателей", - заметил он. И задал несколько вопросов Вашингтону: "почему вы раньше утверждали, что создать такие двигатели на технологической основе бедной страны, коей является КНДР, невозможно? Или испугались за своих украинских марионеток?".

Владислав Воробьев