ГСС отстали в выручке



SSJ-100 SSJ-100

Производитель самолета Sukhoi Superjet 100 - АО "Гражданские самолеты Сухого" - вновь показал отрицательный результат. В первом полугодии убыток компании по РСБУ составил 751 млн руб., а выручка сократилась почти на 25%. В компании объясняют снижение результатов отрицательной курсовой разницей, снижением объемов поставок самолетов и расходами на покрытие процентов по кредитов. В ГСС рассчитывают увеличить сбыт за счет зарубежных партнеров, которые "имеют выходы на обширную клиентскую базу".

Выручка АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) за январь-июнь сократилась на 24,6%, до 10,8 млрд руб., следует из опубликованного вчера отчета компании по РСБУ. Основной причиной снижения в отчете называется изменение объема поставок воздушных судов: за первое полугодие поставлено только шесть самолетов против девяти годом ранее. Однако, сообщается в документе, это связано с "отличным от 2016 года графиком поставок судов - в 2017 году их основной объем приходится на второе полугодие". Объем выручки от продаж самолетов сократился с 13,5 млрд руб. до 10,1 млрд руб.

ГСС также получила чистый убыток за полугодие в размере 751,5 млн руб. против прибыли в 781,3 млн руб. годом ранее. Причинами компания называет "отрицательную курсовую разницу и существенные процентные расходы из-за увеличения кредитного портфеля по отношению к аналогичному периоду 2016 года". Кредиторская задолженность компании выросла почти на 60%, до 48,4 млрд руб., в том числе перед поставщиками и подрядчиками - на 72,1%, до 36,4 млрд руб. Долгосрочные обязательства ГСС на середину 2017 года составили 41,2 млрд руб. против 13,8 млрд руб. на конец 2016 года., краткосрочные не изменились (62,3 млрд руб.). В 2015 году ГСС получила господдержку в размере 100 млрд руб. на реструктуризацию долга, что позволило ей минимизировать коммерческие кредиты и займы, а также процентные расходы. Но на середину года долг ГСС вырос: компания привлекает заемные средства для производства самолетов, но возвращает их "по мере поступления средств от заказчиков", говорится в отчете.

Компенсировать отставание в сбыте производитель рассчитывает за счет развития отношений с зарубежными партнерами - PowerJet (поставщик двигателей), Thales Avionics (авионика), Liebherr Aerospace (системы дистанционного управления и кондиционирования), В/Е Аerospace (интерьер кабины), Safran Landing Systems (шасси). Доля импортных поставок в материалах самолетов за первую половину 2017 года составила 69,1% (с учетом поставок двигателей, на долю которых приходится порядка 34% от затрат в структуре себестоимости воздушного судна). В ГСС считают, что зарубежные поставщики имеют не только опыт создания и реализации авиационной техники "с нуля", но и выходы на правительства своих стран "и на обширную клиентскую базу". Наиболее привлекательными рынками для продвижения самолета в ГСС считают страны АТР, СНГ, Ближнего Востока, Китая, Индии и Африки.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов говорит, что проблемы с продажами самолета связаны "со вполне объективными факторами": до сих пор не устранены просчеты в организации послепродажного обслуживания. Приостановка эксплуатации самолета в январе также негативно сказалась на спросе. Поэтому производитель должен "переломить ситуацию в области послепродажного обслуживания" и установить себе в качестве ключевых показателей эффективности среднесуточный налет SSJ100 на уровне зарубежных аналогов конкурентов.