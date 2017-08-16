Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев



Истребитель Т-50. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Истребитель Т-50. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Валерий Мельников

Британские СМИ оказались под впечатлением от российского истребителя пятого поколения Су-57, последний раз демонстрировавшегося публике в подмосковном парке "Патриот", где состоялся грандиозный авиационный фестиваль "Форсаж".

Особенно журналистов с Туманного Альбиона поразил тот факт, что Су-57 способен сбивать воздушные цели на расстоянии до 200 километров, чего пока не может ни один из его конкурентов. Именно эту мысль издание Daily Star вынесло в заголовок статьи, посвященный российскому самолету.

Кроме того, британцы обратили внимание, что Су-57 почти невидим для радаров благодаря технологии "стелс", способен летать со скоростью 2,5 тысячи километров в час и забираться на высоту до 19 километров.

- Каждая страна, вероятно, хотела бы иметь такие самолеты, а у нас они есть, - цитирует британское издание главкома Воздушно-космических сил России Виктора Бондарева.

Напомним, как уже сообщала "РГ", новейший истребитель Су-57 начнет поступать в войска в 2018 году. Осенью нынешнего года самолет ждет первый полет со штатными двигателями.