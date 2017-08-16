Индия планирует приобрести у России 108 истребителей пятого поколения FGFA

Как сообщает ресурс "psk.blog.24heures.ch" в публикации "L’Inde prévoit d’acheter 108 Sukhoi T-50!", Индия сделала очередной шаг в вопросе покупке истребителя пятого поколения FGFA. Внутренняя комиссия министерства обороны Индии дала рекомендацию по приобретению партии самолетов Т-50/FGFA путем совместного производства с Россией.

Предполагаемое изображение истребителя FGFA ВВС Индии (с) aermech.in

Комитет возглавляет маршал авиации в отставке Симхакутти Вартахман (Simhakutty Varthaman). В комитете провели анализ ТТХ самолета и дала положительное заключение относительно его закупки. Индия планирует выделить 5 млрд долл. на совместную разработку самолета.

По словам источника в ВВС Индии, Индия готовится разместить твердый заказ на 108 самолетов Т-50. Впрочем, Индия и Россия пока не договорились по вопросу разделения работ и передачи технологий, министерство обороны Индии в настоящее время работает над этим с российской стороной. Со своей стороны, ВВС страны ведут работу по финализации требований к самолету и числу закупаемых машин.