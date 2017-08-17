Денис Мантуров: пока работаем не благодаря, а вопреки санкциям, курсу рубля



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото

Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фотоИсточник: © Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ

Санкции и курс на импортозамещение помогли многим секторам российской экономики, однако против промышленности играет волатильность курса рубля. Хотя государство и оказывает точечную поддержку отраслям, еще многое предстоит сделать, чтобы вывести индустрию на стабильный рост. Какие сферы могут рассчитывать на дополнительные средства из бюджета, о будущем сотрудников "АвтоВАЗа", о проекте "Кортеж" и заказах судоверфи "Звезда" рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

- По итогам первого полугодия рост промышленного производства составил 2%, однако рост неоднородный от месяца к месяцу - то ускоряется, то замедляется. Официальный прогноз правительства по промышленности на 2017 год - 2%, выполним ли он? Или, наоборот, излишне консервативен?

- Не вижу смысла пересматривать прогноз. Мы ожидаем восстановления инвестиционного и потребительского спроса, а также расширения несырьевого экспорта. Объективных предпосылок к тому, что они пойдут на убыль, нет. По итогам первого полугодия 2017 года мы уже имеем рост 2%, в обрабатывающих производствах - 1,2%. Лучше всего динамика сейчас в фармпроме, химпроме, автопроме, производстве электрооборудования и легпроме. И у нас есть все основания предполагать, что во втором полугодии эти позитивные тенденции сохранятся. Спрос подтолкнет к росту производство транспортных средств, стройматериалов, товаров длительного пользования.

По прогнозу, благодаря программам импортозамещения и росту инвестиций, обороты в химической и текстильной промышленности вырастут на 4%. Добыча полезных ископаемых отстает - роста ждем менее 2% за год. Но этому есть простое объяснение - спрос в этом секторе на внутреннем и внешнем рынках растет очень медленно. То же самое в лесопромышленном комплексе - здесь высокая конкуренция с изделиями из других материалов, например, из пластика. Кроме того, тенденция перехода на электронные носители информации снижает спрос на бумажную продукцию.

- В конце июня ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, США ввели новые ограничения. Насколько, по вашему мнению, отечественная промышленность адаптировалась к таким шокам? Есть ли риски и негативные последствия для каких-либо отраслей? В чем они выражаются?

- Я бы сказал, адаптировалась практически полностью. Если оглянуться назад, видно, что санкции особо негативного влияния на промышленность не оказали. Проблемы у нас уже были, просто санкции заставили взглянуть на многие провисающие направления по-новому.

Если раньше что-то можно было откладывать на потом - локализацию, трансфер технологий, поиск финансирования, то в один момент это стало невозможно. Решать проблемы пришлось здесь и сейчас. И нельзя было сказать: давайте сегодня поищем длинные и дешевые деньги, а насчет модернизации производств вы завтра приходите. Пришлось искать новые механизмы финансирования, инструменты поддержки технологического развития. Мне кажется, у нас это получилось. Многие механизмы стимулирования уже сложились и доказали свою эффективность. Не хочу быть голословным, лучше всего это показывают цифры. Так, доля российской сельхозтехники на рынке впервые за 20 лет превысила 50%, а объем производства лекарств с 2009 года увеличился почти втрое. По другим отраслям результаты не менее впечатляющие.

Конечно, сложности есть. Глупо отрицать, что заключать контракты и прорываться на внешние рынки было бы куда проще с поддержкой местных инвесторов. Пока работаем не благодаря, а вопреки - санкциям, курсу рубля. Но объем отечественного экспорта растет, несырьевого в том числе, хотя внешнеполитическая турбулентность и валютная волатильность добавляют головной боли промышленникам. Только на скачущий курс рубля жалуются 80% производителей.

- При каком курсе, на ваш взгляд, интересы импортеров и экспортеров будут защищены и сбалансированы? Зависит ли это от определенных отраслей и как?

- Ранее я уже называл оптимальный курс рубля, и в целом наши прогнозы не изменились. На первый взгляд, интересы экспортеров и импортеров в отношении национальной валюты диаметрально противоположны. Одним нужен низкий курс, другим - высокий. Однако на самом деле обе стороны заинтересованы в одном и том же - в первую очередь в стабильности курса. Инвестиционные проекты в промышленности носят долгосрочный характер. Высокая волатильность курса рубля (свыше 5%) вносит большую неопределенность в процессы планирования, прогнозирования, разработку бизнес-планов на предприятиях и приносит дополнительные убытки. Поэтому долгосрочная стабильность на валютном рынке, без резких скачков - как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления - является сейчас главным приоритетом для промышленности.

- В сентябре во Владивостоке пройдет третий Восточный экономический форум. Одним из крупнейших инвестпроектов в регионе является строительство судоверфи "Звезда". Как продвигается проект? Нуждается ли он в какой-либо новой финансовой или инструментальной поддержке со стороны государства? Каков уровень законтрактованности у верфи?

- Верфь строится по графику, уже завершено бетонирование силовых плит тяжелого стапеля и передаточного причала, завершаются земляные работы для устройства подпорной стенки цеха сборки блоков. Продолжается монтаж крановых и судовозных путей, прокладка инженерных коммуникаций. Так, к концу августа кран "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн будет полностью смонтирован в проектное положение.

Сроки срывать мы не можем, по плану до 2035 года на верфи "Звезда" уже должны быть построены 170 судов и объектов морской техники. Сейчас заключены контракты на строительство четырех многофункциональных судов обеспечения ледового класса и пяти танкеров типа "Афрамакс". Заказы еще на 49 судов находятся в различной степени предконтрактной подготовки.

Мы работаем над тем, чтобы контрактов стало больше, но иногда одного желания мало. Для загрузки верфи и в целом для развития судостроения нужно менять законодательство. Минпромторг совместно с другими ведомствами уже работает над этим. Новации должны закрепить приоритетное право использования российской промышленной продукции при изучении, освоении, транспортировке, переработке и реализации национальной ресурсной базы - углеводородного сырья и биоресурсов. Это необходимо и для обеспечения государственной безопасности.

- Минпромторг ранее прогнозировал рост продаж всех автомобилей в России в 2017 году около 3%, производства - 7%. Не пересматривало ли министерство свой прогноз на 2017 год после результатов первого полугодия?

- С начала 2017 года в автомобильной промышленности наметилась положительная динамика. За январь-июнь авторынок вырос к аналогичному периоду 2016 года на 8,1%, а производство - на 19,5%. Рынок восстанавливается, но мы с осторожностью смотрим на текущую ситуацию. Эта отрасль сильно зависит от валютных курсов и покупательной способности населения. Событий, которые заставили бы нас поменять прогноз, в этом году не произошло.

- Следит ли Минпромторг за ситуацией со снижением численности сотрудников "АвтоВАЗа"?

- Ситуация сложная и требует постоянного внимания. Минпромторг и Минтруд совместно реализуют программу по созданию рабочих мест в Самарской области. Уже подготовлен и вносится на утверждение проект постановления правительства РФ для снижения напряженности на рынке труда региона. Документом предлагается за счет дополнительных мероприятий обеспечить занятость не менее 4000 работников АвтоВАЗа, находящихся под риском увольнения. Это люди, которые не востребованы сейчас на производстве автомобилей. Не менее 2000 работников предприятия пройдут профессиональную подготовку, переподготовку и повысят квалификацию. В 2017 году регион получит на эти цели более 430 миллионов рублей. В области уже создан индустриальный парк "АвтоВАЗ", который позволит организовать до 5 тысяч рабочих мест. В течение 2017 года в структуру нового подразделения будут поэтапно переданы свободные производственные площади и другие активы, а общая площадь парка составит приблизительно 300 тысяч квадратных метров.

Кроме того, организации, принимающие на работу сотрудников "АвтоВАЗа", получат поддержку. В этом году планируется трудоустроить 1367 высвобождаемых работников, переговоры не прекращаются ни на день. К концу 2018 года численность работников "АвтоВАЗа", по замыслу руководства, составит 32 тысячи человек.

Ну и не будем забывать про сам "АвтоВАЗ". Предприятие получает помощь по ряду направлений. Среди них обновление парка, субсидирование автопроизводителям части процентных выплат по инвесткредитам, льготное автокредитование для населения, льготный лизинг, поддержка экспорта готовой продукции. Они оказывают свой эффект. Рост производства "АвтоВАЗа" по итогам первого полугодия 2017 года составил 8,4% к аналогичному периоду 2016 года. Автомобили Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Granta находятся в десятке наиболее продаваемых легковых автомобилей в стране. Экспорт предприятия за первое полугодие 2017 года вырос на 76,6% (в страны Евросоюза на 37,3%, а в Германию почти вдвое). Это обеспечивает дополнительную загрузку производственных мощностей.

- В России в качестве одной из основных мер поддержки промышленности применяется механизм специнвестконтракта. Прорабатываются ли еще какие-либо меры поддержки промышленных отраслей? Минпромторг сейчас ведет работу по расширению механизма СПИК на интеллектуальную собственность и на нефтепереработку и нефтегазохимию. О каких конкретно проектах идет речь?

- Специальный инвестиционный контракт является одним из самых актуальных механизмов новой промышленной политики, он логично встраивается в ее систему, гармонично сочетает внешнеэкономические ограничения с новым курсом на импортозамещение и развитием наилучших доступных технологий. Но хорошее может стать еще лучше. Минпромторг прорабатывает изменения в законодательство для модификации механизма СПИК, в частности расширение круга участников СПИК и увеличение предельных сроков действия СПИК (до 20 лет), на основании которых реализуются высокотехнологичные проекты в рамках инвестиционно-технологических партнерств.

Расширить механизм СПИК на отрасли нефтепереработки и нефтегазохимии можно, но координирует эти сферы промышленности Минэнерго России. Только оно может заключить СПИК для реализации инвестпроектов в этих сферах. Однако сначала необходимо определить Минэнерго уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на заключение СПИК в нефтепереработке и нефтегазохимии. Это потребует корректировки положения самого Минэнерго. Ведомство, кстати, уже выступило с этой инициативой.

Также сейчас мы работаем над инициативой о развитии инвестиционно-технологических партнерств. На основе предложений бизнеса мы формируем перечень потенциальных инновационно-технологических проектов и крупных начинаний, в которых государство могло бы на условиях СПИК поддержать создание масштабных современных промышленных производств. С бизнес-сообществом мы не прекращаем диалог и готовы дальше адаптировать систему мер поддержки к нуждам предпринимателей.

- Пришел ли Минпромторг к консенсусу с Минэкономразвития по схеме дальнейшего взаимодействия с автопроизводителями после окончания действия соглашения по промсборке?

- Режим промышленной сборки обеспечивал создание комфортных условий иностранным автопроизводителям во время создания сборочного производства в России, выхода на плановый режим производства готовой продукции. Ключевой показатель уровня локализации достигнут и сейчас вектор государственной политики в области автопрома изменился. Теперь он направлен в сторону реализации легитимного, с точки зрения норм ВТО, открытого и публичного механизма углубления локализации производимой продукции. Нам нужно встроить российских поставщиков второго и третьего уровней в глобальные цепочки поставок, привлечь к проектам поставщиков отечественного сырья и материалов.

Для этого будет создан отдельный типовой автомобильный СПИК, который позволит решить основные задачи в области автомобилестроения. Речь об увеличении локализации производства двигателей и коробок переключения передач, комплектующих, субкомпонентов и материалов 2-го и 3-го уровней, расширении перечня технологических и производственных операций, создании сильной локальной базы поставщиков, стимулировании роста объемов экспорта и поддержке инвестиций в НИОКР и новые технологии.

Это позволит нам получить ряд критических технологий и компетенций в приоритетных сферах производства компонентов как для традиционного автомобилестроения, а именно: автоматическая трансмиссия, ДВС, система управления (двигателем, трансмиссией, кузовной электроникой, ABS/ESP, ADAS, TCU), так и для электродвижения (ячейки, батареи, электродвигатели, системы управления), автономного движения (датчики, радары, лидары, ПО), телематических систем (автосервисные онлайн базы данных (Big Data), ПО).

В результате поднимется технологический уровень отечественного автопрома и вырастет экспорт продукции российских заводов на мировой рынок в объеме не менее 20% от совокупного объема производства (сейчас 7%). Это приведет к развитию инфраструктуры проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также обеспечит опережающую подготовку научных и инженерных кадров.

- Инвестиции бюджета в проект "Кортеж" назывались в размере 12,4 миллиарда рублей. Достаточно ли этих средств или потребуются дополнительные инвестиции? Сколько предприятий задействовано в реализации проекта?

- Сейчас пока сложно озвучить какую-либо конечную сумму, поскольку весь проект подразумевает, кроме разработки, финансирование подготовки и освоение производства. Этот вопрос будет решаться совместно с производственными партнерами и привлечением внебюджетного финансирования. Всего в проекте задействовано более 150 предприятий, более половины из них - российские.

- Когда Минпромторг России ожидает массового выпуска в РФ электромобилей?

- Стартовать придется с низкой базы. Количество электромобилей по стране сейчас не превышает тысячи, причем это не только импортные машины. Наши автопроизводители, такие как "КамАЗ", группа "ГАЗ", "Волгабас" разработали и сертифицировали свои образцы электробусов. Сейчас они проводят опытную эксплуатацию на пассажирских маршрутах в Москве, Волгограде и Владимире. В сегменте легкового транспорта "АвтоВАЗ" разработал и запускает в серию модели электромобилей EL-LADA и EL-VESTA, ZETTA (ГК "Автокомпонент") разработан опытный образец электромобилей ZETTA (ELLADA сделано 100 штук, продано 40 штук, ELVESTA получает ОТТС).

Конечно, уровень локализации электронных систем и агрегатов необходимо повышать, поэтому мы рассчитываем при сохранении объемов господдержки автомобильного рынка постепенно увеличивать затраты на новые разработки инновационных комплектующих.

- Минпромторг России в 2017 году прогнозировал рост производства грузовых вагонов в России на 8-10% по сравнению с прошлым годом - до 40-42 тысяч единиц. Не будет ли этот результат лучше с учетом того, что, по данным Росстата, выпуск грузовых вагонов в РФ в январе-июне уже составил 26 тысяч единиц?

- Мы пока не корректируем прогноз и придерживаемся базового сценария развития. Всплеск производства в первом-втором квартале 2017 года обусловлен выполнением заказов, поступивших во втором полугодии 2016 года.

- Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на МАКСе сообщил, что объем твердых заказов на МС-21 вырос до 205 единиц. Ранее сообщалось о 175 твердых заказах. Какие компании и из каких стран стали новыми заказчиками? Когда новый российский гражданский лайнер МС-21 должен, по прогнозу, получить сертификат типа от Европейского агентства по авиабезопасности (EASA)?

- На МАКС-2017 подписано 40 контрактов и соглашений на МС-21. Речь идет о таких авиакомпаниях, как "Аэрофлот", "ИрАэро", Red Wings. Поставки пойдут на внутренний рынок. Всего сейчас подписано контрактов и соглашений с авиа- и лизинговыми компаниями на 175 воздушных судов МС-21. Получение сертификата типа авиационного регистра РФ запланировано на 2019 год, в 2020 году через процедуру валидации планируется получить сертификат типа EASA. Тогда можно будет говорить и о поставках на зарубежные рынки.

- Как идет реализация программ по поддержке отраслей промышленности в 2017 году? Будет ли Минпромторг по итогам полугодия рассматривать возможности увеличения финансирования программ на текущий год? Если да, то каких отраслей это может коснуться?

- В этом году все государственные программы, связанные с поддержкой промышленности, финансируются по плану. При этом мы как можно более гибко подходим к потребностям отраслей, учитываем и по возможности предупреждаем изменения экономической конъюнктуры, отслеживаем ситуацию на рынках. Например, летняя корректировка бюджета позволила нам перераспределить и направить дополнительные средства в приоритетные сферы. В частности, поддержка автомобилестроения увеличилась с 85 миллиардов до 103 миллиардов рублей. И до конца 2017 года мы ожидаем ее расширения. Со второго полугодия уже были запущены новые адресные программы "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", "Российский тягач", "Российский фермер", "Свое дело", которые создают еще более выгодные условия приобретения транспортных средств. Всего по итогам 2017 года в рамках мер господдержки автопрома планируется продать свыше 732 тысяч транспортных средств.

Кроме средств, изначально заложенных в государственные программы, существенную роль играют ассигнования, предназначенные для дополнительной поддержки отдельных отраслей правительством России. Именно туда пойдет дополнительное финансирование. Сейчас эти меры применяются в транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, производстве спецтехники. Всего на меры правительства России будет потрачено примерно 93,8 миллиарда рублей в дополнение к уже утвержденным бюджетным ассигнованиям. Кроме того, сельскохозяйственное машиностроение получит дополнительно еще 13,7 миллиарда рублей за счет госпрограмм Минсельхоза России и правительственных решений. Все вместе позволит дополнительно потратить на поддержку промышленности около 107,5 миллиарда рублей.

- В прошлом году большинство компаний расплатилось по внешним долгам, но существенно нарастило внутренний долг (у банков). Не видите ли вы каких-то рисков как для самих заемщиков, так и для кредиторов? Компании каких секторов наиболее закредитованы? Как с этой ситуацией работает Минпромторг?

- Произошедший размен внешней задолженности на внутреннюю серьезно снижает валютные риски. С другой стороны, уровень ставок, по которым наши компании могли привлекать средства из-за рубежа, был намного ниже, чем в России. Мы уже видим отрицательную динамику кредитования в ряде секторов обрабатывающих производств. Прежде всего речь идет о производителях конечной продукции, например в сфере машиностроения. Помогаем промышленникам через многоканальные инструменты финансирования инвестиций в основной капитал. В частности, Фонд развития промышленности реализует шесть программ финансирования: "Проекты развития", "Проекты консорциумов", "Создание серийных производств станкоинструментальной продукции", "Лизинговые проекты", "Конверсия" и "Комплектующие изделия".

На конец июля 2017 года в фонд поступило 1890 заявок на общую сумму почти 573 миллиарда рублей. Из них одобрено 225 заявок на сумму более 55,9 миллиарда рублей. Общий бюджет инвестиционных проектов превысил 164,6 миллиарда рублей. Запущена региональная сеть фондов развития промышленности. Совместно с ФРП они предоставляют предприятиям займы на реализацию проектов под 5% годовых сроком до пять лет на сумму от 20 до 100 миллионов рублей. Помимо этого, действует СПИК, который стабилизирует условия ведения бизнеса для инвестора. Минпромторгом подписаны уже девять федеральных СПИК. Суммарный объем заявленных инвестиций в промышленность в рамках этих проектов составит не менее 265 миллиардов рублей, объем произведенной продукции превысит триллион рублей, а объем реализованной продукции - полтора триллиона.