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В Сирии сбит истребитель армии Асада

17.08.2017 Газета.ru 346 0
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Истребитель МиГ-21
Истребитель МиГ-21 сирийских ВВС
Источник: rusvesna.su

Боевики сбили истребитель МиГ-21 сирийских ВВС

В сирийской провинции Эс-Сувейда был сбит истребитель сирийских ВВС МиГ-21. По предварительной версии, по самолету стреляли повстанцы "Свободной сирийской армии". Район, в котором потерпел крушение истребитель сирийских ВВС, входит в зону деэскалации, о которой в июле договорились Россия и США.

На востоке сирийской области Сувейда, которая входит в зону деэскалации, повстанцы сбили истребитель вооруженных сил Сирии МиГ-21. Об этом сообщило связанное с "Свободной сирийской армией" (ССА) агентство SMO.

Власти полагают, что МиГ-21 сбили повстанцы из умеренной оппозиции. По предварительной версии, истребитель сирийских ВВС был сбит из артиллерийской зенитной установки ЗУ-23, пишет SMO, ссылаясь на другие местные издания.

О судьбе пилота сбитого истребителя пока достоверно ничего не известно - по данным разных источников, его либо ищут на месте крушения самолета, либо захватили в плен боевики.

О сбитом МиГ-21 заявили представители "Джейш Усуд аш-Шаркия" и "Бригады мучеников Ахмада аль-Абдо" - группировок, входящих в ССА. Оба формирования сражаются против сирийской правительственной армии на юге страны. По словам боевиков, МиГ-21 был сбит в ходе выполнения им боевого задания. Согласно заявлению, сбитый истребитель осуществлял удары по позициям повстанцев в районе Вади-Махмуд недалеко от сирийско-иорданской границы.

Южная сирийская провинция Сувейда входит в зону деэскалации, о которой летом 2017 года договорились Россия и США. В мае в ходе переговоров в Астане российская, иранская и турецкая делегации разработали и согласовали меморандум о создании в Сирии четырех зон деэскалации. В районе, где был сбит истребитель, сейчас сражаются правительственные вооруженные силы и оппозиция.

В понедельник, 14 августа, в сирийской провинции Эс-Сувейда, находящейся в 90 км от Дамаска, сирийские правительственные войска установили контроль над 16 населенными пунктами. Оппозиционные группировки понесли значительные потери. Противостоящие правительственным войскам на границе с Иорданией оппозиционные группировки ССА "Джейш Усуд аш-Шаркия" и "Бригады мучеников Ахмада аль-Абдо" получают поддержку от Соединенных Штатов и союзников Вашингтона по международной коалиции.

13 августа российское Министерство обороны доложило, что сирийский город Эс-Сухне на востоке провинции Хомс был полностью освобожден от террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ).

В российском военном ведомстве уточнили, что бои за освобождение проводили подразделения сирийской армии и ополчения при поддержке ВКС России.

В министерстве также рассказали, что город был освобожден около 7.00 по местному времени (совпадает с мск). В результате военные властей Сирии установили полный контроль над городом. В Минобороны подчеркнули, что это открывает возможность правительственным силам для наступления и деблокирования города Дейр-эз-Зор.

Министр обороны Сергей Шойгу особо отметил, что сирийский Дейр-эз-Зор является ключевой точкой в борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Об этом глава Министерства обороны РФ заявил в воскресенье, 13 августа, в эфире телеканала "Россия 24". "Сегодня можем говорить о том, что все нацелены, настроены на борьбу с ИГИЛ. Сегодня есть такие ключевые точки, каковой является Дейр-эз-Зор, я бы даже сказал, в первую очередь Дейр-эз-Зор", - отметил он.

По словам Шойгу, это основная точка на Евфрате, "которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ". Министр также добавил, что сирийская вооруженная оппозиция сама должна бороться с террористами, которые оказались с ней в одной зоне деэскалации. Глава военного ведомства отметил, что появление зон деэскалации в Сирии - "и есть то самое разделение" оппозиции от террористов.

"Когда мы сказали: вот это зона деэскалации - там находится умеренная и не очень умеренная оппозиция, но оппозиция. Там нет бандитов.

А если там бандиты есть, то та оппозиция, которая находится внутри этой зоны деэскалации, должна с ними бороться", - сказал Шойгу.

Также министр отметил, что зоны деэскалации открыты для приема гуманитарной помощи. "Конечно же, нужна поддержка гуманитарных организаций, Организации Объединенных Наций. Дальше пойдет восстановление, возвращение беженцев в свои дома", - сказал он.


Отдел "Армия"
16.08.2017
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Страны
Иордания
Иран
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