ИГ добьют у Таль-Афара
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Источник: Thaier Al-Sudani/Reuters
Ирак объявил о начале авиаударов по позициям боевиков в Таль-Афаре
Иракские правительственные силы начали воздушные бомбардировки города Таль-Афар к западу от Мосула. Как ожидается, наземная операция в городе начнется после завершения воздушной. В городе на данный момент находятся около 1,5-2 тыс. боевиков "Исламского государства". Иракское руководство уже давно решило после завершения операции в Мосуле приступить к захвату Таль-Афара, однако курды надеялись, что следующим станет город Хавиджа в курдской провинции Киркук, где на данный момент сосредоточены все основные объекты ИГ.
Иракские военные приступили к воздушным бомбардировкам города Таль-Афар в 80 км к западу от Мосула. Авиаудары наносятся в рамках подготовки к наземной операции, передает Reuters со ссылкой на представителя иракской армии.
Боевики запрещенного в России "Исламского государства" контролируют Таль-Афар с 2014 года. Ранее в нем проживало около 200 тыс. человек. В прошлом месяце один из старших военных командиров иракской армии генерал-майор Наджм аль-Джабури оценил количество находящихся в городе боевиков ИГ в 1,5-2 тыс. человек. Он отметил, что в это число также могут входить и члены семей боевиков.
По мнению аль-Джабури, битва за Таль-Афар будет достаточно легкой, потому что и боевики, и их семьи "изношены и деморализованы".
Вместе с тем полковник Райан Диллон, представитель международной коалиции во главе с США, которая помогает иракской армии с воздуха, предположил, что операция по освобождению города будет сложной.
"Мы полностью уверены, что это будет трудная борьба, чтобы искоренить ИГ из одного их последних опорных пунктов [группировки] в Ираке", - заявил он. 10 августа Диллон сообщил, что авиация коалиции на прошлой неделе нанесла более 50 ударов по оборонительным сооружениям боевиков, их штаб-квартирам, складам оружия, а также фабрикам по производству бомб в Таль-Афаре.
О полном освобождении от боевиков ИГ Мосула, который считался оплотом ИГ в Ираке, было объявлено в июле. Иракская армия проводила операцию по освобождению города с октября прошлого года совместно с курдской милицией пешмерга и шиитским ополчением, коалиция США помогала им с воздуха.
Иракские власти ранее заявляли, что следующей целью правительственных сил после взятия Мосула станет именно Таль-Афар. "Сейчас идет подготовка [к операции], наносятся авиаудары по их центрам управления, по их складам. Эти авиаудары продолжатся в течение некоторого времени", - говорится в заявлении иракских военных.
Однако курды рассчитывали, что после захвата Мосула правительственные силы начнут наступление на Хавиджу, город в северной иракской провинции Киркук, в которой проживают преимущественно курды. В начале июля официальный представитель пешмерга сообщил курдскому изданию Rudaw, что планы иракских властей расходятся с курдскими ожиданиями. Как он пояснил, после Мосула руководство Ирака планирует начать военные операции против ИГ в Таль-Афаре и в провинции Анбар, а уже после этого перейти к освобождению Хавиджи.
По мнению курдов, операцию по освобождению Хавиджи откладывать нельзя, так как присутствие террористов в этом регионе представляет угрозу для административного центра провинции - города Киркук, всей мухафазы в целом, а также для всего Ирака.
Освобождение Хавиджи - достаточно сложное мероприятие для правительственных сил, считает начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. В этом районе сконцентрированы основные силы ИГ, в том числе структуры, выведенные из Мосула, количество находящихся в городе боевиков составляет как минимум 2-3 тыс. человек, и все они находятся в достаточно боеспособном состоянии, объяснил эксперт.
"Кроме того, там сложный рельеф местности, горы Хамрин, находящиеся в которых боевики имеют выход практически на четыре иракские провинции. Эти горы как раз соприкасаются с Хавиджей, там есть возможность маневрировать и перебрасывать подразделения с одного направления на другое. Поэтому это очень сложное направление. И там сконцентрированы довольно мощные силы ИГ, там есть замаскированная бронетехника, артиллерия. Освобождение Хавиджи - это такой политический консенсус, так как он требует взаимодействия всех сил", - объяснил Мардасов "Газете.Ru".
Он также добавил, что в том же районе находится одноименное озеро Хамрин, побережье которого занимают различные силы, но боевики ИГ имеют возможность через него переправляться. "Так что при освобождении Хавиджи возникнет очень много проблем. Я думаю, что ее могут начать освобождать по прошествии чуть ли не года. Сейчас силы у всех ослаблены, и там будут сложные бои в силу рельефа", - заключил востоковед.
Начало операции по освобождению Таль-Афара при этом было закономерным, продолжил собеседник "Газеты.Ru". "В последнее время там уже шли активные бои. Там, по крайней мере, уже намечены линии противостояния, и понятна логика событий, и боевиков там значительно меньше - 1,5 тыс. человек, и они замкнуты в городе", - сказал он.
Амалия Затари
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16.08.2017
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