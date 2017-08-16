Военная прокуратура констатирует снижение числа преступлений в войсках на юге России

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Как сообщил прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец, положительная динамика обусловлена уменьшением офицерской преступности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Число зарегистрированных преступлений в воинских частях Южного венного округа (ЮВО) за первые шесть месяцев этого года снизилось почти на 24% по сравнению со вторым полугодием прошлого, сообщил в среду прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец.

"Общее количество зарегистрированных преступлений за первое полугодие 2017 года снизилось на 23,9%. Положительные изменения обусловлены, в первую очередь, уменьшением "офицерской" преступности - более чем на 40% - и сокращением на четверть особо тяжких и тяжких преступлений в частях, дислоцируемых на территории ЮВО", - сказал Коломиец в ходе заседания коллегии военной прокуратуры округа.

Кроме того, почти в два раза снизилось количество преступлений, связанных с сохранностью оружия и боеприпасов, более чем в два раза - "наркопреступлений", а число рукоприкладств уменьшилось почти на 38 %.

Вместе с тем в нынешнем году отмечается существенный - почти на 50% - рост числа уклонений от военной службы, половина из которых зафиксирована в формируемых и передислоцируемых воинских частях, отметил он.

Военный прокурор ЮВО отметил приоритетность задач, связанных с защитой прав военнослужащих и членов их семей. В частности, после обращения в прокуратуру военнослужащего из воинской части, дислоцируемой в чеченском селе Борзой, более 200 офицерам, сержантам и рядовым были установлены и выплачены по 100 тыс. рублей надбавок за прохождение службы в высокогорье.

В работе коллегии принял участие заместитель генпрокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров.