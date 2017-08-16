Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военная прокуратура констатирует снижение числа преступлений в войсках на юге России

17.08.2017 ТАСС 239 0
0
Понравилась новость?
 0
Voennaya_prokuratura
Военная прокуратура

Как сообщил прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец, положительная динамика обусловлена уменьшением офицерской преступности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Число зарегистрированных преступлений в воинских частях Южного венного округа (ЮВО) за первые шесть месяцев этого года снизилось почти на 24% по сравнению со вторым полугодием прошлого, сообщил в среду прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец.

"Общее количество зарегистрированных преступлений за первое полугодие 2017 года снизилось на 23,9%. Положительные изменения обусловлены, в первую очередь, уменьшением "офицерской" преступности - более чем на 40% - и сокращением на четверть особо тяжких и тяжких преступлений в частях, дислоцируемых на территории ЮВО", - сказал Коломиец в ходе заседания коллегии военной прокуратуры округа.

Кроме того, почти в два раза снизилось количество преступлений, связанных с сохранностью оружия и боеприпасов, более чем в два раза - "наркопреступлений", а число рукоприкладств уменьшилось почти на 38 %.

Вместе с тем в нынешнем году отмечается существенный - почти на 50% - рост числа уклонений от военной службы, половина из которых зафиксирована в формируемых и передислоцируемых воинских частях, отметил он.

Военный прокурор ЮВО отметил приоритетность задач, связанных с защитой прав военнослужащих и членов их семей. В частности, после обращения в прокуратуру военнослужащего из воинской части, дислоцируемой в чеченском селе Борзой, более 200 офицерам, сержантам и рядовым были установлены и выплачены по 100 тыс. рублей надбавок за прохождение службы в высокогорье.

В работе коллегии принял участие заместитель генпрокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы