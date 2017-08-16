Аргентина отказалась от покупки израильских истребителей "Кфир"



Истребитель Kfir ВВС Колумбии

Источник: www.flickr.com Истребитель Kfir ВВС КолумбииИсточник: www.flickr.com

ЦАМТО, 16 августа. Аргентина прекратила переговоры о возможном приобретении модернизированных компанией Israel Aerospace Industries (IAI) истребителей "Кфир", несмотря на отмеченные ранее в текущем году признаки того, что контракт на поставку 12-14 самолетов этого типа может быть подписан.

По информации Flightglobal.com, предложение IAI предусматривало поставку ВВС Аргентины модернизированной версии истребителя с двигателем J79 GE Aviation, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием EL/M-2032 компании Elta Systems и комплектом БРЭО с открытой архитектурой, который позволил бы покупателю устанавливать собственные системы.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2015 году стороны достигли технического соглашения по вопросу закупки 14 многоцелевых истребителей "Кфир" C.10 для Военно-воздушных сил Аргентины, однако в последний момент подписание контракта было отменено, а проект заморожен до выборов нового президента Согласно различным сообщениям, стоимость контракта оценивалась от 220 до 360 млн. долл. Переговоры возобновились весной 2016 года, однако вновь не принесли результата.

Самолеты предназначаются для замены снятых с вооружения истребителей "Мираж-5" и "Мираж-3EA". В качестве других вариантов замены рассматривалась закупка JF-17 "Тандер", JAS-39 "Грипен", F-5E "Тайгер-2", T-34C "Турбо Ментор", истребителей "Мираж" F.1 из состава ВВС Испании или Франции и др. самолетов.

По информации израильской компании, ранее истребители "Кфир" были поставлены ВВС Колумбии, Эквадора и Шри-Ланки.