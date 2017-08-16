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"Рособоронэкспорт" экспортировал оружия для сухопутных войск и ПВО на $45 млрд

17.08.2017 RNS 286 0
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Установки 9А84МЭ и 9А83МЭ
Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ и пусковая установка 9А83МЭ производства ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" из состава зенитной ракетной системы С-300В4 "Антей-2500". Кубинка, июнь 2015 года
Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

"Рособоронэкспорт" с 2001 года реализовал на зарубежных рынках оружия и техники для сухопутных войск на $45 млрд, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"С 2001 года (год создания "Рособоронэкспорта". — RNS) за рубеж поставлено военной техники и вооружения для сухопутных войск, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на сумму около $45 млрд", — сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба госкомпании.

Он также отметил "резкий скачок спроса на боевую авиацию". "Ее доля в общем объеме поставок "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит 50 процентов", — сказал гендиректор.

Он сообщил, что наибольшим спросом пользуются многоцелевые истребители, боевые и транспортно-боевые вертолеты, бронетанковая техника, артиллерийские системы, зенитные ракетные системы и комплексы ПВО, а также радиоэлектронные средства.

По информации "Рособоронэкспорта", компания успешно осваивает и другие сегменты мирового оружейного рынка. "Мы обучаем иностранных специалистов, содействуем в проектировании и строительстве сервисных центров для ремонта и модернизации поставляемой военной техники, помогаем ее обслуживать, создаем специальную инфраструктуру. Кроме того, в последние годы широкое развитие получили проекты, связанные с лицензионным производством военной техники, выполнением опытно-конструкторских работ и деятельностью в космосе", — добавил Михеев.

По его словам, основная доля экспорта компании приходится на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди традиционных партнеров, которые стабильно закупают российскую продукцию военного назначения, выделяются Индия и Китай.

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что на форуме "Армия-2017", который пройдет на следующей неделе в Подмосковье, будет представлена продукция практически для всех видов вооруженных сил. Кроме статической экспозиции, наши зарубежные партнеры посетят динамические показы ходовых, летных и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники, сказал он.
16.08.2017
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принадлежат RNS
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