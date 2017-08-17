Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой

17.08.2017 Интерфакс-АВН 577 2
0
Понравилась новость?
 +1
Hybrix-20
Модель беспилотного летательного аппарата (БЛА) вертолетного типа мультироторной схемы- Hybrix-20
Источник: Abovethefrayaerials.com

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская компания "Легион Аэро" разработала новую модель беспилотного летательного аппарата (БЛА) вертолетного типа мультироторной схемы - Hybrix-20, сообщили "Интерфаксу АВН" в авиастроительной отрасли.

"На беспилотнике впервые используется гибридная бензо-электрическая силовая установка, что позволяет достигать высоких показателей по продолжительности полета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в основе системы иностранная разработка, которая была локализована российскими специалистами. Беспилотный летательный аппарат представляет собой квадрокоптер с четырьмя винтами, приводимыми в движение электрическими двигателями. Электроэнергию для них вырабатывает двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине.

Максимальная взлётная масса беспилотника 20 кг. Квадрокоптер может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов (до 2 часов с максимальной нагрузкой) на скоростях до 70 км/ч.

"Беспилотная система предназначена для решения широкого круга задач, включая мониторинг протяженных и площадных объектов, доставку грузов и т.д., для чего на борту аппарат может быть установлена различная аппаратура полезной нагрузки общей массой до 5 кг, включая ТВ- и ИК-камеры и т.п.", - сказал собеседник агентства.

По информации компании "Легион Аэро", беспилотный комплекс может быть развернут и легко управляться одним человеком. В транспортном положении комплекс размещается в специализированном контейнере, перевозимым большинством автотранспортных средств.

Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, комментируя новую разработку компании "Легион Аэро" отметил, что продолжительность полета беспилотных летательных аппаратов подобного типа, как правило, составляет всего несколько десятков минут, что делает задачу ее увеличения весьма актуальной. Для ее решения возможно использование различных подходов, включая применение более энергоемких аккумуляторных батарей, использование топливных элементов на базе водорода.

"Предлагаемый подход с использованием гибридной силовой установки не дает столь существенного выигрыша по продолжительности полета, как в случае с топливными элементами, однако обеспечивает большую операционную гибкость, обусловливаемую возможностью быстрой заправки, а также доступностью топлива в целом", - сказал Д.Федутинов.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Друг Георгия
505
№1
17.08.2017 05:40
))) Очередная поделка "Хоббикинг"...
0
Сообщить модератору
RU
ID: 3396
257
№2
17.08.2017 11:43
Новый беспилотник - хорошо, но, похоже для этой модели "В России разработан" надо заменить на "В России воспроизведён", если не на "... содран".
Зачем же бросаться такими заявлениями - разработан, тем более даже название на импортном языке.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы