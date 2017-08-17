В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой



Модель беспилотного летательного аппарата (БЛА) вертолетного типа мультироторной схемы- Hybrix-20

Источник: Abovethefrayaerials.com Модель беспилотного летательного аппарата (БЛА) вертолетного типа мультироторной схемы- Hybrix-20Источник: Abovethefrayaerials.com

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская компания "Легион Аэро" разработала новую модель беспилотного летательного аппарата (БЛА) вертолетного типа мультироторной схемы - Hybrix-20, сообщили "Интерфаксу АВН" в авиастроительной отрасли.

"На беспилотнике впервые используется гибридная бензо-электрическая силовая установка, что позволяет достигать высоких показателей по продолжительности полета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в основе системы иностранная разработка, которая была локализована российскими специалистами. Беспилотный летательный аппарат представляет собой квадрокоптер с четырьмя винтами, приводимыми в движение электрическими двигателями. Электроэнергию для них вырабатывает двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине.

Максимальная взлётная масса беспилотника 20 кг. Квадрокоптер может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов (до 2 часов с максимальной нагрузкой) на скоростях до 70 км/ч.

"Беспилотная система предназначена для решения широкого круга задач, включая мониторинг протяженных и площадных объектов, доставку грузов и т.д., для чего на борту аппарат может быть установлена различная аппаратура полезной нагрузки общей массой до 5 кг, включая ТВ- и ИК-камеры и т.п.", - сказал собеседник агентства.

По информации компании "Легион Аэро", беспилотный комплекс может быть развернут и легко управляться одним человеком. В транспортном положении комплекс размещается в специализированном контейнере, перевозимым большинством автотранспортных средств.

Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, комментируя новую разработку компании "Легион Аэро" отметил, что продолжительность полета беспилотных летательных аппаратов подобного типа, как правило, составляет всего несколько десятков минут, что делает задачу ее увеличения весьма актуальной. Для ее решения возможно использование различных подходов, включая применение более энергоемких аккумуляторных батарей, использование топливных элементов на базе водорода.

"Предлагаемый подход с использованием гибридной силовой установки не дает столь существенного выигрыша по продолжительности полета, как в случае с топливными элементами, однако обеспечивает большую операционную гибкость, обусловливаемую возможностью быстрой заправки, а также доступностью топлива в целом", - сказал Д.Федутинов.