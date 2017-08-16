Большой беспилотник из Израиля

Израиль является мировым лидером по экспорту военных дронов и не собирается сдавать свои позиции. Вчера, 15 августа, портал flightglobal.com сообщил о том, что израильская компания Meteor Aerospace официально объявила о разработке новой модели беспилотника, получившей название Impact 1300.

Дрон Impact 1300 будет типичным представители класса MALE (medium-altitude, long-endurance) – средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Цифра 1300 в названии указывает на максимальную взлетную массу в килограммах – именно такая система наименований используется компанией Meteor Aerospace.

Компьютерная модель беспилотника Impact 1300. Источник: flightglobal.com

Системы авионики, управления полетом и наземного контроля новый дрон позаимствует у модели Impact 700, которая уже находится в серийном производстве. Impact 1300 будет оснащаться серийным авиационным двигателем (модель пока неизвестна), при этом в качестве альтернативы клиенты смогут заказывать этот беспилотник с дизельным мотором.

Модель Impact 1300 будет иметь два отсека для разведывательных модулей и другого оборудования. Новый беспилотник будет оснащаться системой автоматического взлета и посадки, а также убирающимся шасси. В зависимости от типа двигателя и полезной нагрузки время полета дрона составит до 30 часов.

Компания Meteor Aerospace была основана в 2013 году Ицхаком Нисаном, ранее занимавшим руководящие посты в концерне Israel Aerospace Industries – одной из крупнейших израильских оборонных компаний. Несмотря на свою "молодость", компания уже производит различные модели воздушных и наземных дронов, а также разрабатывает беспилотные лодки.