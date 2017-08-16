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Госиспытания комплекса связи для ПАК ФА завершатся до конца года

17.08.2017 ТАСС 497 0
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Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

С-111 способен в реальном времени передавать по радиоканалам диапазона сантиметровых волн внутри группы самолетов большие объемы информации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Госиспытания комплекса средств связи С-111 для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) завершатся до конца 2017 года. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель объединенного холдинга "Росэлектроника".

"С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами различного назначения, а также пунктами управления (наземными, воздушными, надводными - прим. ТАСС). Комплекс связи реализует новый уровень оперативности передачи данных на дальности до 1500 километров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате. "Надежность комплекса обеспечивается многократным резервированием основных функций, использованием передовых схемотехнических решений, а также широкой номенклатурой используемых радиоканалов", - отметил представитель холдинга.

С-111 способен в реальном времени передавать по радиоканалам диапазона сантиметровых волн внутри группы самолетов большие объемы информации.

Принцип модульности комплекса позволяет наращивать количество каналов и объем выполняемых функций и применять его на любых летательных аппаратах, в том числе на вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-28НМ, Ка-50, Ка-62, ПСВ, самолетах военно-транспортной авиации (Ил-76, Ил-112, Ан-124, ПАК ВТА), истребительной и фронтовой авиации (Т-50, МиГ-31, Су-34), дальней авиации (Ту-22М3М, Ту-160М, ПАК ДА) и беспилотниках различных классов.

ПАК ФА (Т-50) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагалось начало поставок самолетов в войска. Установочная партия, как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин. В августе главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что истребитель пятого поколения Т-50 получил серийное название (индекс) Су-57.
16.08.2017
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принадлежат ТАСС
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