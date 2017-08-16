Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Авиация Тихоокеанского флота потренировалась летать в циклоне

17.08.2017 Lenta.ru 155 0
0
Понравилась новость?
 0
Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

На Камчатке экипажи морской авиации Тихоокеанского флота отработали полеты во время циклона в условиях низкой облачности и осадков. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В полетах были задействованы экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и экипажи самолетов и вертолетов противолодочной авиации Ил-38Н, Ка-27. В сложных погодных условиях, в том числе и ночью, летчики отработали взлет и посадку при низкой облачности и плохой видимости, а также выполнили пилотирование и взаимодействие в группах", — рассказал он.

Особое внимание во время учений, подчеркнул Матвеев, уделялось отработке пилотирования экипажами, которые только недавно заступили на службу в морскую авиацию.

На Камчатке из состава Тихоокеанского флота развернута так называемая Группировка войск и сил на северо-востоке (до 1998 года — Камчатская флотилия разнородных сил). Это единое командование, которому подчинены подводные и надводные силы флота, базирующиеся в районе (включая 25-ю дивизию подводных лодок, в которую поступают новейшие стратегические ракетоносцы проекта 955 "Борей").

Также в группировку включены 40-я бригада морской пехоты, 1532-й зенитный ракетный полк, два авиаполка (истребительный на МиГ-31 и смешанный) и эскадрилья противолодочных вертолетов, береговая ракетно-артиллерийская бригада и подразделения обеспечения.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы