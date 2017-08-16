Авиация Тихоокеанского флота потренировалась летать в циклоне
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Противолодочный самолет Ил-38Н
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС
На Камчатке экипажи морской авиации Тихоокеанского флота отработали полеты во время циклона в условиях низкой облачности и осадков. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
"В полетах были задействованы экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и экипажи самолетов и вертолетов противолодочной авиации Ил-38Н, Ка-27. В сложных погодных условиях, в том числе и ночью, летчики отработали взлет и посадку при низкой облачности и плохой видимости, а также выполнили пилотирование и взаимодействие в группах", — рассказал он.
Особое внимание во время учений, подчеркнул Матвеев, уделялось отработке пилотирования экипажами, которые только недавно заступили на службу в морскую авиацию.
На Камчатке из состава Тихоокеанского флота развернута так называемая Группировка войск и сил на северо-востоке (до 1998 года — Камчатская флотилия разнородных сил). Это единое командование, которому подчинены подводные и надводные силы флота, базирующиеся в районе (включая 25-ю дивизию подводных лодок, в которую поступают новейшие стратегические ракетоносцы проекта 955 "Борей").
Также в группировку включены 40-я бригада морской пехоты, 1532-й зенитный ракетный полк, два авиаполка (истребительный на МиГ-31 и смешанный) и эскадрилья противолодочных вертолетов, береговая ракетно-артиллерийская бригада и подразделения обеспечения.
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16.08.2017
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