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Подтверждена поставка ВС Алжира ЗРК "Бук-М2Э" на колесном шасси

17.08.2017 ЦАМТО 478 0
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Бук-М2Э
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М2Э" в открытой экспозиции на форуме "АРМИЯ-2016"
Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЦАМТО, 16 августа. Как сообщает Jane's Defence Weekly, приобретение Алжиром зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" было официально подтверждено в опубликованном в августе номере журнала Национальной народной армии (ННА) El-Djeich.

В журнале размещена статья о прошедших в июле учениях Majd-2017, которая сопровождается коллажем фотографий состоящих на вооружении ННА ВиВТ, включая фото пуска ракеты 9M317 из транспортно-пусковой установки "Бук-М2Э" на шасси МЗКТ-6922 с колесной формулой 6x6.

Ранее о поставке ВС Алжира комплексов на колесном шасси МЗКТ вместо гусеничного, которое использует большинство покупателей ЗРК "Бук", включая Египет и Сирию, не сообщалось. В видеорепортажах об учениях Majd-2017, которые прошли на территории 3-го военного округа, обеспечивающего оборону большей части границы Алжира с Марокко, комплексы "Бук-М2Э" также не были показаны.

Газета "Коммерсант" в марте 2016 года сообщила, не раскрывая источник, о том, что поставки в Алжир вертолетов Ми-28НЭ, а также нескольких дивизионов "Бук-М2Э" по контракту 2013 года должны начаться до конца года. Вертолеты Ми-28НЭ Алжир впервые продемонстрировал в августе 2016 года.

Российское АО НПП СТАРТ им. А.И.Яскина, которое производит транспортно-заряжающие, транспортные машины и другие изделия для средств ПВО, в ноябре 2015 года объявило, что приступило к отправке компонентов ЗРК "Бук" неназванному иностранному заказчику по контракту, подписанному в 2013 году.

Новый "Бук-М2Э", вероятно, заменит состоящие на вооружении ВС Алжира устаревшие ЗРК 2K12 "Куб" и заполнит промежуток между С-300ПМУ-2 и системами "Панцирь-С1" и "Тор-M1", обеспечив создание эшелонированной системы противовоздушной обороны.

В вышеупомянутой статье "Коммерсанта" также говорилось о переговорах по закупке Алжиром нескольких дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300ВМ ("Антей-2500").
16.08.2017
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Страны
Алжир
Египет
Марокко
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
КУБ
МЗКТ-6922
Ми-28Н
Ми-28НЭ
С-300
С-300В
С-300П
С-300ПМУ-2
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Старт НПП

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