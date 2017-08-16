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Во Владивостоке пройдет военно-технический форум

17.08.2017 ЦАМТО 316 0
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Города России. Владивосток. Архивное фото
Города России. Владивосток. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 16 августа. На 33-ем причале Корабельной набережной города Владивостока 22 августа состоится торжественная церемония открытия регионального Международного военно-технического форума "Армия-2017".

В рамках экспозиции форума планируется показ более 100 экспонатов на четырех выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того, будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на острове Русский.

Проведение мероприятий научно-деловой программы спланировано на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.

В программе открытия – показательные выступления подразделения морской пехоты, праздничная программа Ансамбля песни и пляски ВВО и оркестра штаба ТОФ. В акватории бухты Золотой Рог состоится демонстрационный показ действий сил специального назначения разведывательного управления флота, а также действия спасательных сил по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).
16.08.2017
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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
ТОФ

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