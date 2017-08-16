США готовятся к передаче ВВС Афганистана первой партии вертолетов UH-60 "Блэк Хоук"



Вертолет UH-60 Black Hawk

Источник: фото US Armу Вертолет UH-60 Black HawkИсточник: фото US Armу

ЦАМТО, 16 августа. США завершают подготовку к передаче Вооруженным силам Афганистана первой партии из четырех многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хоук". Предполагается, что вертолеты будут поставлены в ближайшие недели.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на странице в Facebook миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) 15 августа было размещено сообщение о том, что испытания первого предназначенного для поставки ВВС Афганистана вертолета завершены, и он готов к передаче заказчику. Оставшиеся три машины первой партии будут готовы к передаче к концу сентября.

Официальное сообщение НАТО подтвердило реализацию проекта переоснащения ВВС Афганистана с вертолетов Ми-17 российского производства на американские "Блэк Хоук". В ноябре 2016 года американский сенатор Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal) заявил, что Министерство обороны США передаст ВВС Афганистана из числа избыточных вооружений 53 вертолета UH-60 "Блэк Хоук", которые должны пройти модернизацию перед поставкой. График реализации проекта не раскрывался.

Основным аргументом американской стороны в пользу переоснащения ВВС Афганистана на UH-60 "Блэк Хоук" является требование обеспечения простоты обслуживания и бесперебойной поставки запасных частей. Как заявлено, в случае применения машин российского производства выполнение данных требований может столкнуться с проблемами.

Собранные в России Ми-17 известны своими высокими техническими характеристиками, надежностью, простотой в эксплуатации и обслуживании. На вооружении ВВС Афганистана имеется около 50 ед. Ми-17. Еще около 30 ед. находится в составе Крыла специальных операций. Машины поставлялись из России, Чехии, Словакии и Великобритании как новыми, так и из наличия, в значительной степени за счет финансирования Объединенных Арабских Эмиратов и США. Крупнейшей стала поставка 63 вертолетов Ми-17В-5 производства ОАО "Казанский вертолетный завод", базовый контракт на поставку которых был подписан "Рособоронэкспортом" и СВ США в мае 2011 года. Общая стоимость поставки составила около 1,3 млрд. долл.

С самого начала реализации программы оснащения афганских ВВС вертолетами российского производства политические деятели США подвергали сомнению ее целесообразность, считая более рациональным поставку за американские деньги вертолетов "Блэк Хоук" или S-61 "Си Кинг". Давление на американское оборонное ведомство возросло по мере ухудшения взаимоотношений между Западом и Россией, а наложенные санкции неблагоприятно сказались на закупке запчастей и обслуживании техники.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в общей сложности США намерены поставить ВВС Афганистана для замены Ми-17 до 159 восстановленных вертолетов UH-60A из числа машин, находящихся на хранении. В текущем году для поддержки ВВС Афганистана предусмотрено выделение 814 млн. долл., в том числе на поставку первых 53 из 159 "Блэк Хоук". Ежегодно Министерство обороны должно будет выделять дополнительное финансирование. Предполагается, что в год для ВС Афганистана будут поставляться до 30 вертолетов.

По мнению экспертов, "Блэк Хоук" гораздо сложнее в обслуживании для афганского персонала по сравнению с Ми-17, что потребует существенно большей американской помощи. Кроме того, многие аналитики высказывают сомнение в возможности эффективного применения первых версий "Блэк Хоук", даже прошедших модернизацию, в условиях Афганистана. В качестве иллюстрации можно напомнить программу поставки ВВС Афганистана восстановленных самолетов G-222/C-27A. Несмотря на развертывание в Афганистане большой группы специалистов, эксплуатация самолетов в Афганистане из-за постоянных проблем с надежностью была сорвана. В итоге США были вынуждены отказаться от программы, затратив на ее реализацию около 600 млн. долл.