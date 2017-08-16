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Гостям и участникам МВТФ "Армия-2017" в Подмосковье покажут возможности подводной робототехники

17.08.2017 ЦАМТО 177 0
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Marlin-350
Телеуправляемый подводный аппарат Марлин-350. Источник: ОАО "Тетис Про". Фото в высоком разрешении

ЦАМТО, 16 августа. Программа динамических показов техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в этом году удивит гостей уникальными зрелищами. Среди них, в частности, демонстрация возможностей подводных роботов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД), генерал-майор Роман Кордюков.

"Подводные роботы будут демонстрироваться на озере Комсомольском. Будем привлекать к динамическому показу наших морских противодиверсионных пловцов, которые будут демонстрировать свои возможности в совокупности с использованием морской робототехники", – пояснил он.

По его словам, программа форума в целом, который стартует 22 августа на площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот", будет полностью отличаться от прошлогодней.

"Всего будет показано более 200 единиц воздушной, морской и наземной техники и стрелкового оружия", – сказал генерал-майор Роман Кордюков, добавив, что демонстрационные показы техники будут проводиться каждый день, а в дни массового посещения людей – дважды в день.

В финале демонстрационной программы гостей ожидает танковый "балет". "Для него будет использована штатная техника, находящаяся на вооружении Вооруженных Сил РФ. Это танки типа Т-80 и Т-90", – добавил замначальника ГУНИД.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и подмосковного аэродрома Кубинка с 22 по 27 августа. Кроме того, статические и динамические показы новейших и перспективных образцов ВВСТ пройдут на площадках в Западном, Южном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

Мероприятия форума также включают обширную научно-деловую программу и разнообразные культурно-досуговые мероприятия военно-патриотической направленности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
16.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
СФ

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